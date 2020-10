OECD: Nejasnosti ohledně digitální daně ročně vymažou 1% z globálního růstu. Její zavedení by podpořilo daňové příjmy o 100 mld. USD

Podle analytiků OECD může napětí kolem digitálních daní způsobovat obchodní rozepře, které mohou potenciálně snižovat roční globální ekonomický růst o cca 1%. Ostrá debata o digitálních daních je vedena především v USA, Francii, Velké Británii a Irsku, mezi nejvíce zmiňované subjekty pak patří firmy jako Apple Facebook či Amazon Koronavirová pandemie debatu o digitálních daních dále vyostřila vzhledem k tomu, že přední technologické firmy na probíhající krizi dále profitují na rozdíl od mnoha konvenčních sektorů.Podle OECD by bylo záhodno, aby se nejvíce dotčené země či celá uskupení dohodla na podobě a rozsahu nové daně , aby se zabránilo dalším ztrátám v rámci globální ekonomiky . Absence společné dohody by vedla k mnoha bilaterárním dohodám, jež by dále poškozovala celé prostředí a tím škodila celkovému vývoji ekonomiky . V katastrofickém scénáři by škody vzniklé množstvím lokální obchodních sporů mohly přinést výše zmíněný pokles tempa celkového globálního růstu.OECD byla vyzvána, aby se podílela na nalezení obecného konsensu. Organizace očekává, že vzájemná dohoda nebude určitě k dispozici v tomto roce. Za realistický považuje OECD plán dosáhnout dohody do poloviny roku 2021 . EK vedla, že pokud se nepodaří nalézt obecnou shodu pod záštitou OECD do konce roku 2020 , tak se pokusí dojednat takovou daň alespoň pro oblast EU.Podle odhadů OECD by zavedení digitální daně mohlo celosvětově přinést dodatečné daňové příjmy v rozsahu cca 100 mld. USD Kvůli koronavirové pandemii se odhaduje, že letošní globální HDP poklesne o 4,5%.