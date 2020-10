Rozcestník - aktuální informace k cestování do zahraničí

02.08.2020 / 21:45 | Aktualizováno: 12.10.2020 / 09:27

MZV upozorňuje, že při všech cestách do zahraničí je nutno se předem informovat o podmínkách vstupu, restrikcích a preventivních opatřeních dané země. Podmínky ke vstupu do jednotlivých zemí průběžně aktualizujeme na webových stránkách příslušných zastupitelských úřadů ČR a jejich přehled přinášíme níže.

Od 15. 6. 2020 MZV ČR doporučuje dbát zvýšené opatrnosti během cest do států s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (označených zeleně na tzv. Semaforu).

MZV ČR i nadále doporučuje cestovat do ostatních zemí světa (označených červeně a neoznačených žádnou barvou na tzv. Semaforu) jen v nezbytných případech vzhledem k epidemiologické situaci, z důvodů rozsáhlých restriktivních opatření a výrazných komplikací v dopravě.

Ministerstvo zdravotnictví ČR z dostupných dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) vyhodnocuje epidemiologickou situaci a aktualizuje seznam zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19.

Aktuální seznam zemí s nízkým rizikem nákazy na webu Ministerstva zdravotnictví ČR a na přiložené mapě:

SEMAFOR od 5. 10. 2020



Mapa znázorňuje zelenou barvou země, případně autonomní oblasti, bezpečné pro cestování z hlediska nákazy onemocnění COVID-19. Nad rámec vyobrazení na mapě patří mezi země s nízkým rizikem nákazy: Austrálie, Japonsko, Kanada, Korejská republika, Nový Zéland, Thajsko, Tunis. Do zeleně označených zemí mohou občané ČR a rezidenti v ČR cestovat bez povinnosti karantény či testování při návratu zpět do ČR. Vstupní podmínky do jednotlivých zemí naleznete v tzv. Rozcestníku níže.

Pokud jsou země označeny červeně, nebo nejsou barevně označeny, je v dané zemi nepříznivý vývoj COVID-19 s vysokým rizikem nákazy. Po návratu z těchto zemí platí povinnost před vstupem na území ČR oznámit tuto skutečnost příslušné krajské hygienické stanici vyplněním elektronického Příjezdového formuláře, předložit oznámení hraniční nebo pobytové kontrole a do 5 dnů od vstupu na území ČR se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na SARS CoV-2. Výsledek testu je pak nutné oznámit dané hygienické stanici. Povinnost podrobit se na vlastní náklady RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 lze splnit také předložením negativního výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, který byl proveden v členském státě EU a není starší než 72 hodin. Výsledek testu se v takovém případě předkládá bezprostředně po vstupu na území ČR místně příslušné krajské hygienické stanici. Výjimku z testování mají osoby mladší 5 let.

Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR byla vydána i obecná doporučení k chování v přímořských oblastech (s ohledem na vyšší výskyt importu nákazy do ČR z vybraných přímořských letovisek v závislosti na konkrétních událostech/způsobu chování turistů). Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo také doporučení pro občany, kteří cestují do Chorvatska a Francie. S ohledem na epidemiologický vývoj doporučuje MZV ČR českým občanům pečlivě vážit zbytnost cest do Francie.

MZV ČR doporučuje před cestou uzavřít cestovní pojištění obsahující i léčebné výlohy pro případ onemocnění COVID-19.

Přehled podmínek ke vstupu do jednotlivých zemí:

