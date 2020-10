Wall Street před víkendem rostla

Akciové trhy v zámoří na začátku páteční seance rostly v očekávání schválení stimulačního balíčku. Své zisky ještě navýšily, když přišlo vyjádření Bílého domu o návrhu na injekci ve výši 1,8 bil. USD. Později americký prezident Donald Trump ještě prohlásil, že by rád protlačil mnohem větší balík, než jaký navrhli demokraté.

Největším tahounem z pohledu sektorů byla dnes vyšší spotřeba s růstem 1,4 % a informační technologie (+1,1 %). Zde pomohla hlavně nabídka na převzetí společnosti Xilinx Inc. ze strany Advanced Micro Devices Inc. v hodnotě 30 mld. USD. Naopak s poklesem o 1,1 procenta se nedařilo energetice.



Index Dow Jones Industrial Average znovu jede směrem zářijová maxima. Dnešní růst o 0,6 procentního bodu jej posunul na 28.586 bodů. Na podobné cestě je i širší S&P 500. S tím rozdílem, že zde se nejedná pouze o maxima z tohoto září, nýbrž o ta historická. SPX se dnes posunul o 0,9 procenta na 3.477 bodů. Jak bylo zmíněno výše, tak jeden z top výkonů tohoto dne předvedly technologie. Nasdaq Composite rostl o 1,4 % na 11.579 bodů.



Měnový pár eurodolar po celý den posouval svou hodnotu neustále výše. Zabránit tomu nedokázala ani jedna denní rezistence. Po ukončení obchodování na akciových burzách se EURUSD pohyboval vysoko nad tou druhou (R2 1,1807). Ropa WTI nedokázala napodobit včerejší růst. Cena komodity dnes poklesla o 1,6 % na 40,50 USD za barel . Trojská unce zlata naopak po zaváhání z předešlého dne poskočila o 1,8 % na 1.927 USD