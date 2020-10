Cestování do UK: Pravidla pro vstup na území České republiky a možnosti přepravy ze Spojeného království, letecké spojení

09.10.2020 / 12:00 | Aktualizováno: 10.10.2020 / 11:09

Ministerstvo zdravotnictví ČR s platností od 21. září 2020 aktualizovalo pravidla pro vstup na území ČR pro cestující. Toto tzv. Ochranné opatření je k dipozici ke stažení ZDE.



Společně s Ochranným opatřením jsou v platnosti i nadále tzv. pravidla pro vstup do ČR (tzv. "Semafor").





PODMÍNKY

Od pondělí 21. září 2020 mají osoby cestující ze zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy, povinnost vyplnit elektronický příjezdový formulář, a to ještě před příjezdem do ČR (tj. pokud v dané zemi strávili více než 12 hodin). Vyplněním a odesláním formuláře tak automaticky informují příslušnou hygienickou stanici o svém příjezdu. Formulář je dostupný zde: http://www.prijezdovyformular.cz/. Seznam zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 naleznete ZDE.

Doklad o vyplnění formuláře musí předložit i při hraniční či pobytové kontrole, bude ho možné vytisknout nebo zobrazit na mobilním zařízení. Do 5 dnů od příjezdu z rizikové země by pak daná osoba měla absolvovat test, jehož výsledek neprodleně doručí místně příslušné hygienické stanici. Pokud nedojde k předložení výsledku testu do 7 dnů od příjezdu, budou nařízena karanténní opatření.

V rámci cestování mezi zeměmi EU je nově možné předložit po příjezdu výsledek PCR testu, který byl proveden v jiném členském státu EU a není starší více než 72 hodin. Tuto možnost mají občané EU, včetně občanů ČR a občanů třetích zemí s povoleným pobytem v EU. Opatřením došlo i k rozšíření okruhu osob, které mohou do ČR přicestovat za svým partnerem. Nově mohou po prokázání dlouhodobého partnerského vztahu přijíždět partneři občanů EU s přechodným pobytem nad 90 dní nebo trvalým pobytem v ČR.

Povinnost se netýká pracovníků mezinárodní dopravy, občanů EU a cizinců s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v EU, kteří tranzitují do 12 hodin přes ČR, diplomatů a úředníků mezinárodních organizací registrovaných u MZV, pokud jejich pobyt nepřekročí 14 dní, a osob mladších 5 let.

MEZINÁRODNÍ POZEMNÍ PŘEPRAVA DO ČR

Mezinárodní komerční přeprava (vlaková i autobusová) do/ze Spojeného království je umožněna. Autobusovou přepravu je možné rezervovat např. na webových stránkách společnosti Regiojet (odkaz ZDE).

SOUKROMÁ PŘEPRAVA DO ČR

Občanům, kteří plánují opustit Spojené království osobním automobilem by měl být bez problémů umožněn průjezd přes Francii, Belgii, Nizozemí i Německo.

Francie vyhlásila 14denní karanténní opatření pro občany zemí EU, které samy na svých územích uplatňují karanténní pravidla pro mezinárodní cestující. Toto opatření platí na DOBROVOLNÉ bázi. Více informací ZDE.

Pro aktuální informace ohledně cestovních omezení v jednotlivých zemích EU je možné navštívit stránky MZV ČR ZDE.

LETECKÁ PŘEPRAVA DO ČR

Přímé letecké spojení do ČR bylo obnoveno. Přímé spoje odlétají z letišť Heathrow, Stansted, Edinburgh, Manchester, Liverpool, Bristol.

Upozorňujeme, že jsme zaznamenali případy letů do zemí EU, kdy nebyli čeští občané vpuštěni na palubu ani po prokázání záměru tranzitovat dále do ČR. Většina zemí EU nicméně tranzit českých občanů přes své území oficiálně umožňují. Situaci je třeba řešit na místě s Vaším přepravcem, který stanovuje aktuální podmínky přepravy, případně kontaktujte příslušné velvyslanectví ČR v zemi, kde se nacházíte