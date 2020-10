Koronavirus prospěl dronům

Koronavirus dokázal vytvořit prostředí, které bylo ještě před rokem nepředstavitelné. Pozitivní aspekt lock-downů v domovech pomohl posunout pomalu rostoucí trendy jako jsou home office, nákup na internetu a také hledání řešení ke zrychlení přepravy. Jedním z nejvíce se ozývajících řešení je přechod doručování jídla anebo hmotnostně nízko-nákladových produktů pomocí dronů.

Firmy se většinou spoléhají na blízké přistávací prostory na moderních střechách apartmánů, které se odemykají kódem ve stylu QR. Dron dokáže nejen zkrátit dodací lhůty z jednoho dne na pár minut, ale také vytvořit zisk pro firmu z doručení při ceně dopravy jen 0,25 USD za kus. Investiční společnost ARK Invest predikuje, že polovina z prodeje elektronického obchodu v USA by se tímto způsobem mohla dostat ke kupujícím do roku 2030 drony. ABI Research dokonce uvádí, že dodávky drony pro civilní použití by se do roku 2022 mohly zdvojnásobit, i díky koronaviru.

Zatímco pro nejstarší kontinent je to pohádka budoucnosti, pro Čínu jako světového lídra v oblasti elektronického obchodu, výroby dronů a nižší regulace jsou drony v ulicích samozřejmostí. Čínští a také světoví lídři v tomto sektoru JD.com a Alibaba, tedy dvě největší společnosti elektronického obchodu, využívají drony již několik let.

Technologická a obchodní válka s Čínou zachvátila také výrobu dronů. Díky vysoce provázaným dodavatelským řetězcům s Čínou se pokrok v oblasti dronů mírně zpomalil, neboť čínská společnost DJI vyrábí více než 70 procent civilních bezpilotních letadel na světě.

Kvůli přísným předpisům a technologickým výzvám se nenaplnily ani slova CEO Amazonu Jeffa Bezose, který ještě v roce 2013 předpověděl, že společnost bude dodávat balíčky prostřednictvím dronů do pěti let. V červnu 2019 se však znovu vyjádřil, že se zmíněná služba dostane k zákazníkům “do několika měsíců”. Uběhl více než rok a plány se zatím nepodařilo přenést do praxe.

Mnoho společností aktuálně plánuje rozšíření svých provozů v naději, že získají urychlený regulační souhlas. Posledních pár měsíců jsou slyšet ohlasy z USA spojené s odstraněním regulační překážky v souvislosti s dopravou drony. I když společnost Amazon začala testovat dodávky pomocí dronů v roce 2013, souhlas od Federálního úřadu pro letectví USA o provozování své flotily dodávacích bezpilotních letadel Prime Air získala až v srpnu minulého roku.

Na druhou stranu, prostřednictvím několika partnerství signalizuje, že chce dát dronům šanci také společnosti Walmart. Není překvapením, že se společnosti rozhodla namísto partnerství s vlastní flotilou uzavřít partnerství s operátory dronů. S velkým objemem volného cash-flow Walmartu by nebylo překvapující, kdyby převzal zmiňovaného operátora dronů, pokud se zkoušky ukážou jako úspěšné. Walmart také navázal partnerství se společností Zipline, která je v současnosti americkým lídrem v dopravě drony. Jde o kalifornskou společnost, která v současnosti dodává své zdravotnické potřeby padákem na určených místech. První komerční dodávky dronů řeší také divize Googlu zaměřená na drony – Wing, která bojuje s komercializací svých operací.