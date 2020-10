Srpen byl pro obchodníky příznivý. Situace se však zhorší (8.10.2020)

"V srpnu se lidé nebáli utrácet. Díky tomu obchodníkům vzrostly tržby. Nicméně s tím, jak se zhoršuje epidemiologická situace, se bude zhoršovat i situace v ekonomice. Pravděpodobně dojde k růstu nezaměstnanosti a příjmy domácností se začnou tenčit. To bude mít negativní dopad na útraty v obchodech," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Podle srpnových dat očištěných o kalendářní vlivy došlo k meziročnímu růstu maloobchodních tržeb o 1,6 procenta. Ke zvýšení tržeb o 3,0 procenta došlo u nepotravinářského zboží. Mírný růst o 0,5 procenta byl zaznamenán u potravin. Naopak mírný pokles tržeb o 0,2 procenta doprovázel prodej pohonných hmot.





Nejvyšší zájem přetrvával o nákupy zboží přes internet a zásilkové služby, kde byl vykázán růst tržeb o 14,0 procenta. Oproti předchozím měsícům bylo patrné, že se lidé vrátili do kamenných prodejen. Nicméně je zřejmé, že koronavirová krize urychlila přesun z reálného do virtuálního světa. Na tom se již pravděpodobně nic nezmění ani po konci pandemie.



Tržby ve specializovaných prodejnách, kde lidé nakupují počítače a komunikační zařízení, vzrostly o 4,6 procenta. To souvisí s nutností více pracovat prostřednictvím internetu. Lidé i firmy si potřebují lépe vybavit své kanceláře, aby mohli využívat moderní software a aplikace.



Naopak tržby za prodej oděvů a obuvi klesly o 5,3 procenta. Koronavirus výrazně snížil poptávku po nákupu formálních oděvů, protože vedl k častějšímu využívání práce na home office. Oděvním a obuvním společnostem rovněž uškodil propad cestovního ruchu, protože turisté tvoří významnou část poptávky.