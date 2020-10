Aktuální podmínky vstupu a pobytu na území Španělska (8.10.2020)

01.10.2020 / 11:45 | Aktualizováno: 08.10.2020 / 13:17

Španělsko v této chvíli neuplatňuje vůči občanům EU, kteří přicestují na jeho území, žádné zvláštní restrikce. V případě využití letecké dopravy do Španělska musí cestující na letišti načíst QR kód obdržený po elektronickém vyplnění sanitárního formuláře, případně vyplnit a odevzdat tento sanitární dotazník v tištěné podobě. U pozemní dopravy povinnost vyplnění formuláře není.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY V SOUVISLOSTI S CESTOVÁNÍM DO ŠPANĚLSKA

Potřebuji pro vstup do země negativní test na Covid-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?

Testy na Covid-19 nejsou španělskými úřady při vstupu do země vyžadovány. Zrušena byla též povinnost automatického vstupu do karantény po příjezdu. Po příletu je třeba počítat s měřením tělesné teploty, též budou vyžádány osobní a kontaktní údaje. V případě, že přicestovavší bude mít příznaky, bude muset podstoupit test PCR a zdržet se v karanténě, dokud se nezjistí, že je zdravý. Vzhledem k uvedenému opatření doporučujeme počítat s delší dobou, kterou cestující stráví na letišti po příletu.

Před příletem do Španělska je při využití letecké dopravy nutné vyplnit zvláštní formulář, a to elektronicky na webové adrese www.spth.gob.es nebo v bezplatné aplikaci SpTH (SPAIN TRAVEL HEALTH). Vyplnění je možné až po přidělení sedadla v letadle, tedy po check-in, neboť formulář vyžaduje i údaj k místu v letadle. Následně po odeslání formuláře je obratem obdržen QR kód, který se pak po příletu do Španělska předkládá sanitárním orgánům na letišti. V případě, že se elektronické vyplnění nezdaří, je akceptován též formulář v tištěné podobě, který je k dipozici k vyplnění po příletu na letišti (má se nicméně jednat jen o výjimečné případy). V případě pozemní dopravy se formulář nevyplňuje.

Jaké jsou podmínky průjezdu zemí? Jak dlouho mohu v zemi pobývat?

Španělskem je obecně možné bez problémů projet, nicméně je nutné sledovat aktuální situaci, protože v závislosti na epidemiologické situaci a případných nových ohniscích nákazy mohou jednotlivé autonomní oblasti přijímat mimořádná opatření.

Na co si mám dát pozor?

Zejména je třeba mít na vědomí plošnou povinnost nošení roušek na všech veřejných prostranstvích a prostorách, a to jak otevřených, tak uzavřených, a to bez ohledu na možnost zachování bezpečné vzdálenosti od ostatních lisí. V některých oblastech je navíc zaváděn zákaz kouření na veřejnosti, kde není možné zachovat odstup alespoň 2 m. Podobně je zakázána konzumace alkoholu na veřejnosti doprovázená shlukováním osob.

Maximálně doporučujeme českým občanům před cestou do jednotlivých autonomních oblastí Španělska sledovat nařízení místních orgánů a řídit se jimi (v případě nedodržení hrozí velké finanční pokuty). K tomu je možné využít odkazů na oficiální webové stránky jednotlivých autonomních oblastí v jiné části našich stránek - zde).

Vzhledem k tomu, že není doposud vyjasněna otázka nákladů spojených s případným uvalením karantény na českého občana (dva týdny ubytování, strava, případně repatriace), doporučume před cestou uzavřít vhodné pojištění pokrývající onemocnění COVID-19.

Jaké jsou podmínky pro návrat osoby s českým občanstvím do ČR, která má bydliště ve Španělsku?

Platí pro ně stejné podmínky jako pro všechny ostatní české občany, kteří pobývali na území Španělska více než 12 hodin. Od 5. 10. 2020 neplatí při cestě do ČR povinnost PCR testu/karantény pro osoby cestující z Baleárských a Kanárských ostrovů.

Níže uvádíme bližší informace:

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

Ministerstvo zahraničních věcí ČR v souvislosti s cestami do zahraničí pravidelně aktualizuje informace na webové adrese: https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html

Přímé letecké spojení mezi Španělskem a ČR funguje již jen velmi omezeně (pouze letecké společnosti Ryanair a Vueling). Funguje nicméně pravidelné letecké spojení mezi Prahou a některými významnými evropskými letišti, jako je Frankfurt, Paříž, Brusel či Amsterdam, s dalším přestupem do Španělska.

Ohledně podmínek vycestování z ČR doporučujeme také sledovat webové stránky Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz a Ministerstva zahraničních věcí ČR www.mzv.cz, a též stránky španělských institucí (viz níže).

2. VSTUP NA ÚZEMÍ ŠPANĚLSKA A TRANZIT

Od 21. 6. 2020 je možno přicestovat do Španělska bez výraznějších omezení např. udání specifického důvodu. Testy na Covid-19 nejsou španělskými úřady při vstupu do země vyžadovány. Zrušena byla též povinnost automatického vstupu do karantény po příjezdu. Po příletu je třeba počítat s měřením teploty, též bude vyžádáno předložení vyplněného sanitárního dotazníku. V případě, že přicestovavší bude mít příznaky, bude muset podstoupit test PCR a zdržet se v karanténě, dokud se nezjistí, že je zdravý. Vzhledem k uvedenému opatření doporučujeme počítat s delší dobou, kterou cestující stráví na letišti po příletu.

Počínaje 1. 7. 2020 Španělsko obnovilo sanitární kontroly na všech letištích a přístavech. Před příjezdem do Španělska je nutné vyplnit zvláštní formulář, a to elektronicky na webové adrese www.spth.gob.es nebo v bezplatné aplikaci SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH. Následně po odeslání formuláře by každý měl obdržet QR kód, který pak po příletu do Španělska bude muset předložit sanitárním orgánům na letišti. Akceptován je výjimečně též formulář v tištěné podobě, který je k dispozici k vyplnění na letišti.

Španělsko vedle rezidentů zemí schengenského prostoru vpouští na své území též rezidenty následujících zemí: Austrálie, Kanada, Gruzie, Japonsko, Černá Hora, Nový Zéland, Rwanda, Srbsko, Jižní Korea, Thajsko, Tunisko a Uruguay. V případě Alžírska, Maroka a Číny se tak stane až po splnění principu reciprocity, tzn. až dotyčné země otevřou své hranice pro rezidenty Španělska.

Tranzit územím Španělska je možný bez omezení, nicméně je třeba sledovat aktuální situaci, v závislosti na které mohou jednotlivé autonomní oblasti Španělska přikročit k mimořádným opatřením.

Všechna opatření přijatá v rámci boje s šířením nákazy na území Španělska jsou publikována v oficiálním věstníku www.boe.es.

Přímé letecké spojení mezi Španělskem a ČR je značně omezené, nicméně dosud existuje (dosud létají letecké společnosti Ryanair a Vueling, jak ČSA, tak Iberia již lety zrušily). Funguje též pravidelné letecké spojení mezi Madridem a Barcelonou a některými významnými evropskými letišti, jako je Frankfurt, Paříž, Brusel či Amsterdam, s dalším přestupem do ČR.

Vnitrostátní doprava ve Španělsku rovněž funguje, nicméně v důsledku některých opatření ve smyslu omezování pohybu a možností vstupu/vjezdu do některých měst může docházet k omezování dopravního spojení.

Zejména je třeba mít na vědomí plošnou povinnost nošení roušek na všech veřejných prostranstvích a prostorách, a to jak otevřených, tak uzavřených, a to bez ohledu na možnost dodržovat bezpečnou vzdálenost od ostatních osob. V řadě oblastí Španělska je navíc zaváděn zákaz kouření na veřejnosti, kde není možné zachovat odstup alespoň 2 m. Podobně je zakázána konzumace alkoholu na veřejnosti doprovázená shlukováním osob.

Maximálně doporučujeme českým občanům před cestou do jednotlivých autonomních oblastí Španělska sledovat nařízení místních orgánů a řídit se jimi (v případě nedodržení hrozí velké finanční pokuty). K tomu je možné využít odkazů na oficiální webové stránky jednotlivých autonomních oblastí v jiné části našich stránek - zde).

Vzhledem k tomu, že není doposud vyjasněna otázka nákladů spojených s případným uvalením karantény na českého občana (dva týdny ubytování, strava, případně repatriace), doporučume před cestou uzavřít vhodné pojištění pokrývající onemocnění COVID-19.

Co dělat v případě nemoci

Pokud se u Vás projeví příznaky kašle a horečky, zůstaňte doma a zavolejte na číslo, které bylo pro tyto účely stanoveno pro každou autonomní společnost zvlášť:

Andalusie (900 400 061 / 955 545 060), Aragon (976 696 382), Asturias (900 878 232 / 984 100 400 / 112 a volba 1), Kantábrie (900 612 112), Kastilie-La Mancha (900 122 112), Kastilie a León (900 222 000), Katalánsko (061), Ceuta (900 720 692), Madrid (900 102 112), Valencie (900 300 555), Extremadura (112), Galicie (900 400 116), Baleárské ostrovy (061), Kanárské ostrovy (900 112 061), La Rioja (941 298 333), Melilla (112), Murcie (900 121 212), Navarra (948 290 290) a Baskicko (900 203 050).

V případě vážného zhoršení zdravotního stavu volejte přímo na urgentní linku 112.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Ministerstvo vnitra http://www.interior.gob.es/

Ministerstvo zdravotnictví https://www.mscbs.gob.es/

Ministerstvo zahraničních věcí, EU a spolupráce http://www.exteriores.gob.es

Oficiální věstník https://boe.es/