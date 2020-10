Informace k cestování českých občanů do Portugalska v souvislosti se šířením koronaviru (7.10.2020)

28.05.2020 / 13:30 | Aktualizováno: 07.10.2020 / 15:06

Podmínky vstupu na území ČR jsou aktuálně upravovány Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR.

Níže naleznete informace o aktuálních podmínkách pro cesty českých občanů do Portugalska. Informace o podmínkách stanovených portugalskými orgány jsou pouze informativní, před cestou proto doporučujeme ověřit u Velvyslanectví Portugalska v Praze, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

Nejčastější otázky a odpovědi:

Mohu do Portugalska přicestovat bez udání důvodu?

Ano. Podmínky a dokumentaci doporučujeme vždy ověřit u příslušné letecké společnosti.

Potřebuji pro vstup do země negativní test na Covid-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?

Pro vstup na pevninu Portugalska není negativní test vyžadován. V odůvodněných případech může být nařízena profylaktická izolace, karanténa je nařízena osobám vykazujícím příznaky onemocnění. V případě Madeiry je nezbytný negativní test (ne starší 72 hodin) nebo absolvování testu po příletu + další opatření (přesné náležitosti dokumentu viz odkaz v bodu 4 níže). V případě Azorských ostrovů jsou uplatňovány různé kombinace testování před/po příletu na ostrovy+ karantény a následného povinného kontrolního testování během pobytu (podrobné podmínky viz odkaz v bodu 4 níže). Informace, jaká karanténní opatření či postup budou portugalské úřady aplikovat v případě, kdy se český turista setká během svého pobytu v Portugalsku s osobou nakaženou Covid-19 nebo přímo v Portugalsku touto nemocí onemocní, jsou částečně k dispozici v případě pobytu na Madeiře (viz bod 4 níže), v ostatních případech nejsou specifikovány. Samostatná schopnost turistů řešit situaci spojenou s nutností setrvat na místě po dobu onemocnění a/nebo karantény za pomoci asistenční služby sjednané komerčním cestovním pojištěním je nezbytná, stejně jako ověření před cestou, že sjednané pojištění takovou situaci pokrývá.

Jaké jsou podmínky průjezdu zemí? Jak dlouho mohu v zemi pobývat? Mohu do země přijet za prací?

Podmínky průjezdu jsou dány existujícím navazujícími lety a podmínkami vstupu země destinace. Podmínky vstupu a pobytu občanů zemí EU včetně pobytu za účelem práce nejsou v souvislosti s pandemií nijak dodatečně regulovány.

Na co si mám dát pozor?

Povinnost nošení roušky ve všech veřejných uzavřených prostorách - hromadná doprava, obchody, restaurace apod. Dezinfekce rukou u vstupu do obchodů a restaurací. Společenský odstup 2 m. Vstup a pobyt na plážích, možný od 6. června 2020, podléhá regulacím a omezením: Pravidla pro plážovou sezónu v Portugalsku platná od 6. června 2020. (PDF, 555 KB)

Jaké jsou podmínky pro návrat osoby s českým občanstvím, která má bydliště v Portugalsku, do ČR?

Do ČR lze cestovat bez povinnosti předložit negativní test na COVID-19. Další informace viz bod 5 níže.

1. Informace o podmínkách pro vycestování z České republiky.

2. Vstup na území Portugalska

Je možný leteckou cestou a s platností od 1. 7. 2020, kdy byl uvolněn regulovaný režim na hranicích mezi Portugalskem a Španělskem, také pozemní cestou přes Španělsko.

3. Dopravní spojení mezi Portugalskem a Českou republikou

Pro cestu/návrat českých občanů z Portugalska do České republiky je k dispozici několik leteckých spojení přímých i s přestupem v dalších evropským městech. Doporučujeme sledovat dostupné informace leteckých společností. S ohledem na skutečnost, že stále dochází k rušení některých letů, ukazuje se, z důvodu snadnějšího postupu při vyřízení následné kompenzace, koupě letů přímo u leteckých společností vhodnější, nežli koupě na zprostředkovatelských serverech.



4. Karanténní opatření v Portugalsku (orientační informace)

Osobám přijíždějícím do země může být portugalskými orgány v odůvodněných případech nařízena profylaktická domácí izolace po dobu až 14 dní.

Podmínky domácí profylaktické izolace v anglickém jazyce naleznete zde.

Informace o karanténních opatřeních na Madeiře naleznete zde.

Informace o karanténních opatřeních na Azorských ostrovech naleznete zde.

5. Podmínky návratu/vstupu do České republiky (PDF, 351 KB)

Aktuální klasifikaci zemí naleznete v odstavci č. 2 na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

6. Důležité odkazy a instituce

Aktuální statistiky a informace o výskytu nákazy COVID-19 v Portugalsku

Velvyslanectví Portugalska v České republice

Seznam akreditovaných laboratoří v Portugalsku (nutnost lékařského doporučení třeba předem ověřit)

Seznam odběrových míst v České republice