Informace pro podnikatele: Pandemie COVID-19 v Brazílii nadále pokračuje (ke dni 7. 10. 2020)

17.07.2020 / 12:43 | Aktualizováno: 07.10.2020 / 15:10

Ke dni 7. 10. 2020 bylo v BFR evidováno 4,9 mil. nakažených osob (nárůst o více jak 11 tisíc případů za posledních 24 hodin) a 146 tisíc úmrtí (nárůst o 323 případů za posledních 24 hodin). Více než 4,2 mil. případů je považováno za vyléčené. Nejvíce zasaženými státy BFR jsou Sao Paulo (1 004 579 nakažených / 66 250 úmrtí), Bahia (316 005/6 953), Minas Gerais (308 466/7 656), Rio de Janeiro (254 885/17 911), Ceará (243 106/9 056) a Pará (234 129/6 606). Stoupající nárůst počtu úmrtí je zaznamenán ve státech Amazonas, Ceará, Sergipe a Roraima. Státy se stabilním vývojem epidemie jsou Paraná, Pernambuco, Maranhao, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Goiás, Amapá, Bahia, Santa Catarina, Espírito Santo, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Acre, Piauí, Alagoas a Federální distrikt. Státy s klesající tendencí: Rio de Janeiro, Mato Grosso, Sao Paulo, Pará, Rondônia a Paraíba.