Jak správně vybrat arašídové máslo?

Arašídové máslo - fenomén, který už dávno není jenom výsadou Ameriky. Pomazánka z arašídů v Česku za poslední roky zdomácněla a vydobila si své pevné místo nejenom v kuchyni fitness nadšenců, vegetariánů a příznivců zdravé stravy. Krém z podzemnice olejné (pravý název arašídů) je totiž díky své lahodné chuti a nutričním hodnotám zajímavým a výživným doplňkem stravy opravdu pro každého z nás.

Jelikož jsou arašídy z botanického pohledu luštěniny, arašídová pomazánka má podobné příznivé vlastnosti jako řada jiných luštěnin (cizrna, čočka) - vysoký obsah bílkovin, nízký obsah sacharidů, nízký glykemický index, vysoký obsah rezistentních škrobů, které prospívají našemu trávení a celému mikrobiomu.

Pojďme se podívat na to, jak má správné arašídové máslo vypadat!

1. arašídové máslo musí být 100% z arašídů

Povoleno je malé množství soli, jinak se ale musí kvalitní arašídové (ořechové) máslo obejít bez dalších přídatných látek - bez cukru, bez umělých sladidel, bez přidaného palmového či jiného oleje, škrobu, dextrózy nebo jiných zbytečných plnidel, emulgátorů a aditiv. Složení arašídového másla hledejte na obale - pokud obsahuje něco jiného než arašídy, doporučujeme nebrat! Komerčním "pseudoarašídovým" pomazánkám ze supermarketu se proto vyhněte obloukem - s kvalitou často nemají nic moc společného!

2. arašídové máslo musí krásně vonět

Ihned po otevření arašídového másla Vás musí zaujmout krásná vůně čerstvých arašídů. Máslo nesmí být cítit žluklostí nebo nakyslostí, ani by nemělo být zcela bez vůně - to je známka toho, že je pravděpodobně vyrobené ze starých vyčpělých arašídových drtin druhé kategorie nebo arašídové mouky.

3. arašídové máslo musí mít přirozeně polotekutou konzistenci

Opravdu přírodní arašídové máslo je bez obsahu emulgátorů - jeho přirozenou vlastností tak je, že se nahoře usazuje olej a dole arašídová sušina. Tento jev je normální a po promíchání zmizí. Pokud má pomazánka jednotný, celistvý vzhled a konzistencí spíše připomíná make-up nebo krém na obličej, je pravděpodobné, že tohoto vzhledu bylo docíleno chemií. Konzistence másla musí být dle typu pomazánky buď zcela jemná (máslo smooth) nebo s kousky arašídů (máslo crunchy), přirozeně polotekutá, nepříliš olejová ale ani tuhá nebo pastovitá.

Takto vypadá správná konzistence 100% přírodního arašídového a kešu másla.

4. arašídové máslo musí výborně chutnat :)

To je asi to nejdůležitější, že? Věřte, že stoprocentní arašídový krém si zamilujete na první lžičku - má plnou, sytou a krémovou chuť, jeho tóny jsou místy lehce slané a místo jde naopak do sladka až karamelova :) Máslo Nutspread pro Vás vyrábíme denně čerstvé, takže každá várka může chutnat maličko jinak - podle toho, kolik měly konkrétní arašídy tepla, vláhy, sluníčka a dalších faktorů. Vždy Vás ale jeho senzační a sametová chuť pohladí na jazyku i na duši. Ochutnáte?