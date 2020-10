ČR a Estonsko: aktualizace k cestování po 5.10.2020

05.10.2020 / 13:15 | Aktualizováno: 06.10.2020 / 11:08

Vstup do Estonska: na základě přezkumu (dne 2.10.) úrovně nákazy COVID-19 platí pro české občany po vstupu do Estonska v týdnu 5.-11.10. dvoutýdenní karanténa. Od 1.9. je možné ji zkrátit na 7 dnů dvěma negativními testy (až po vstupu do země, nutno hradit - další informace v článku).



Vstup do ČR: Od 5.10. byl vyhlášen nouzový stav. Estonsko je stále mezi "zelenými" zeměmi podle míry rizika nákazy COVID-19 (další informace v článku).

1. Cestování do České republiky

Estonsko je k 5.10.2020 stále mezi "zelenými" zeměmi podle míry rizika nákazy COVID-19.

V České republice je od 5.10.2020 vyhlášen nouzový stav. Pro občany EU a tedy i Estonska přesto platí, že pokud nepobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech v zemi v "červené" zóně, mohou volně vstoupit do ČR a nemusí prokazovat účel cesty.

Pokud tomu tak není, jsou povinni před vstupem do ČR vyplnit elektronický příjezdový formulář (www.prijezdovyformular.cz), při hraniční nebo pobytové kontrole předložit doklad o jeho vyplnění a do 5 dnů od vstupu do ČR na vlastní náklady podstoupit RT-PCR test (nebo při vstupu do ČR předložit výsledek RT-PCR testu, který byl proveden v EU+ zemi a není starší 72 hodin).

Do doby výsledku testu (nebo po dobu 10 dní) platí zákaz volného pohybu a povinnost nosit roušky.

Bližší informace na webu Ministerstva vnitra ČR a v článku Ministerstva zahraničních věcí ČR.

V případě TRANZITU přes Českou republiku: od 5.10.2020 je dovolen tranzit přes Českou republiku (z jakéhokoliv důvodu) i těm občanům a rezidentům EU, kteří strávili více než 12 hodin během posledních 14 dnů v zemích s vysokým výskytem nákazy COVID-19. Nemusí vyplnit Příjezdový formulář ani podstoupit RT-PCR test. Jejich tranzit přes Českou republiku však musí proběhnout do 12 hodin od překročení české hranice a během pobytu v ČR musí nosit ochranné prostředky dýchacích cest (roušky).

2. Cestování do Estonska a tranzit přes Estonsko

Občané České republiky mohou přicestovat do Estonska bez udání důvodu. Pro týden 5.-11.10. však pro ně platí povinná 14-denní karanténa, kterou nenahradí předchozí zahraniční test (více informací níže).

Od 1.9. je zjednodušen vstup do Estonska na tzv. naléhavou rodinnou akci (narození dítěte, pohřeb, návštěva nemocné osoby) tak, že pokud je první test uskutečněný při příjezdu do Estonska (více informací níže) negativní, není další pohyb v zemi při dodržení předepsaných opatření nijak omezen.

Pro návrat českých občanů do ČR z Estonska či tranzitem přes Estonsko nejsou žádná omezení ani povinnost karantény.

3. Opatření v Estonsku

Nošení roušek není v Estonsku povinné, vláda je pouze doporučuje pro vnitřní prostory s větší koncentrací osob. Doporučeno je i dodržování odstupů 2 metrů od ostatních osob.

Estonsko stanovuje povinnost karantény po vstupu v závislosti na míře nákazy COVID-19 v cizí zemi - limitem je nakažení více než 16 osob na 100.000 obyvatel v posledních 14 dnech. Seznam států a koeficient, od něhož se povinnost karantény odvíjí, je aktualizován každý pátek na webu estonského ministerstva zahraničních věcí.

Po příletu na tallinnské letiště cestující vyplní podrobný dotazník s uvedením leteckých linek/přestupů spolu s telef. kontaktem a místem pobytu v Estonsku během karantény (hotel).

Od 1.9. je možné si karanténu zkrátit na 7 dnů dvěma negativními testy podstoupenými PO VSTUPU do země na letišti nebo v přístavu (terminál A i D). Test musí proběhnout do 24h po příjezdu do Estonska. Po úhradě bankovní kartou (67 eur) a vyplnění dotazníku je odebrán vzorek. Do výsledku testu (několik hodin až dva dny) je nutná KOMPLETNÍ samoizolace v místě ubytování. Negativní výsledek je sdělen sms, pozitivní telefonním hovorem. Po tomto prvním negativním testu platí uvolněný režim samoizolace s možností chodit do práce či obchodu při zachování odstupu od ostatních lidí. Nošení roušek není v Estonsku povinné. Druhý test není dříve než za 7 dní - na termínu se příslušné estonské testovací zařízení s dotyčným telefonicky domluví, nelze samostatně vyvíjet aktivitu. V případě příjezdu do Estonska vlakem či autem je doporučeno předem se objednat na testování přes speciální linku +372 678 00 00 (Po-Pá mezi 9:00-17:00 estonského času).

Bližší informace o leteckém spojení na webu tallinnského letiště.

5. Odkazy na weby příslušných estonských institucí

Úřad vlády Estonské republiky/ Republic of Estonia Government

Úřadem estonské vlády zřízený speciální web/ Emergency Situation

Rada pro zdraví/ Health Board Estonia