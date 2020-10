Americký prezident opět válcuje finanční trhy (Ranní zpráva z finančního trhu)

Předstihové ukazatele opět potvrzují pokračující oživení ekonomiky. Finanční trhy však věnují hlavní pozornost zdravotnímu stavu amerického prezidenta a jeho zprávám o potřebě fiskálního stimulu. S blížící se mi volbami bude pravděpodobně vliv politiky na trhy růst. Německé tovární objednávky pokračují v růstu, nicméně zahraniční poptávka zůstává slabá. Koruna v úvodu týdne posiluje a nárůst sazeb indikuje, že by se mohla vrátit k silnějším hodnotám z minulého týdne. Eurodolar budou do voleb řídit preference jednotlivých kandidátů na dalšího amerického prezidenta.

Německé tovární objednávky rostou

Pro srpen očekáváme další nárůst německých továrních objednávek o 4,6 % m/m, což by znamenalo celkový návrat jen lehce pod úroveň minulého roku. Hlavním tahounem zůstávají domácí firmy, zatímco zahraniční poptávka i nadále klesá (4,3 % m/m). Krátkodobý výhled pro německý průmysl se ale nadále zlepšuje s rostoucími objednávkami a nízkou úrovní zásob na skladech.

Maďarská průmyslová produkce v červenci výrazně rostla oproti předchozímu měsíci, v meziročním vyjádření ale stále zůstává o 7,7 % nižší. Pro srpen však trhy očekávají pomalejší růst oproti červenci, nad druhou stranu by se mel snížit meziroční propad.

Koruna posiluje s nadějí na další zisky

Včera zveřejněné předstihové ukazatele PMI z eurozóny vesměs pozitivně překvapily trh, když v řadě zemí došlo k revizi směrem nahoru. Říjnový Sentix naopak překvapivě málo poklesl i přes zhoršující se pandemickou situaci. Potěšil i americký ISM index ze služeb. Finanční trhy však včera věnovaly pozornost hlavně zdravotnímu stavu amerického prezidenta a jeho zprávě o potřebě prosadit fiskální balíček, který plánuje tamní vláda. Celkově tak byla nálada na trzích pozitivní, z čehož těžilo zejména euro. To se v průběhu dne přiblížilo hranici 1,18 USD/EUR a vrátilo se tak na nejsilnější úrovně od poloviny září. Ve spojení s rostoucími sazbami v regionu z toho nepatrně těžila koruna i polský zlotý. Shodně si připsaly zhruba 0,2 %. Koruna dnes otevírá na úrovni 27,07 za euro. Navíc včerejší nárůst korunových sazeb, resp. pokles eurových indikuje, že by se koruna mohla opět vrátit k silnějším hodnotám z minulého týdne do oblasti 26,90/27,00. Na druhou stranu nezlepšující se pandemická situace a hrozba plošného uzavření ekonomiky bude pravděpodobně i nadále znervózňovat investory a bránit koruně v jejím výraznějším posílení.

Eurodolar podle našeho názoru bude v nejbližších týdnech řízen zejména preferencemi kandidátů na amerického prezidenta. Vzhledem k tomu, že vidíme větší šance na vítězství J. Bidena, tak předpokládáme, že z této situace bude více benefitovat euro. Obecně nadcházející volby mohou znamenat větší volatilitu na trzích. Více jsme se americkým volbám a jejich dopadu na finační trhy věnovali zde https://bit.ly/2Sghrht.