Agrobanka zvyšuje výši likvidačního zůstatku a navýšení podílů na něm u jednotlivých typů akcií

Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Opletalova 958/27, PSČ 110 00,

IČO: 00411850, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 53 (dále jen „Společnost“)





OZNÁMENÍ O ZVÝŠENÍ VÝŠE LIKVIDAČNÍHO ZŮSTATKU SPOLEČNOSTI A

NAVÝŠENÍ PODÍLŮ NA LIKVIDAČNÍM ZŮSTATKU NA JEDNOTLIVÉ AKCIE

Společnost nevynaložila celou částku alokovanou dle bodu III. Usnesení na předpokládané náklady spojené s dokončením likvidace Společnosti a/nebo případné daňové a s daněmi související závazky Společnosti , a proto v souladu s bodem IV. Usnesení bude o takto nevynaloženou částku ve výši 15 577 451 Kč navýšena celková výše likvidačního zůstatku Společnosti stanovená v bodu III. Usnesení a proporcionálně budou navýšeny podíly na likvidačním zůstatku připadající na jednotlivé akcie vyjádřené v korunách českých, jak byly stanoveny v bodě II. (a) až (g) Usnesení, a to dle podílů na likvidačním zůstatku připadajících na jednotlivé akcie vyjádřených v procentech, jak byly stanoveny v bodě II. (a) až (g) Usnesení.

Navýšení podílů na likvidačním zůstatku připadající na jednotlivé akcie je následující:

(a) na každou z 13 844 ks splacených akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 100 000 Kč (s výjimkou Akcií A dle bodu II.A. Usnesení) připadá navýšení podílu na likvidačním zůstatku o částku ve výši 478,753184913468 Kč (včetně již vyplacené části ve výši 5 455,00979818997 Kč je navýšený podíl na likvidačním zůstatku ve výši 5 933,76298310344 Kč);



(b) na každou ze 749 ks splacených akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 50 000 Kč (tj. s výjimkou Akcií B dle bodu II.B. Usnesení) připadá navýšení podílu na likvidačním zůstatku o částku ve výši 239,376592456734 Kč (včetně již vyplacené části ve výši 2 727,50489909499 Kč je navýšený podíl na likvidačním zůstatku ve výši 2 966,88149155172 Kč);



(c) na každou z 37 041 ks splacených akcií Společnosti na jméno (před 1. 1. 2014 na majitele) o jmenovité hodnotě 220 Kč (tj. s výjimkou Akcií C dle bodu II.C. Usnesení) připadá navýšení podílu na likvidačním zůstatku o částku ve výši 1,05325700680963 Kč (včetně již vyplacené části ve výši 12,0010215560179 Kč je navýšený podíl na likvidačním zůstatku ve výši 13,0542785628275 Kč);



(d) na každou z 2 000 ks splacených akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 14 256 Kč připadá navýšení podílu na likvidačním zůstatku o částku ve výši 68,251054041264 Kč (včetně již vyplacené části ve výši 777,666196829961 Kč je navýšený podíl na likvidačním zůstatku ve výši 845,917250871225 Kč);



(e) na každou z 4 000 ks splacených akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 13 200 Kč připadá navýšení podílu na likvidačním zůstatku o částku ve výši 63,1954204085778 Kč (včetně již vyplacené části ve výši 720,061293361076 Kč je navýšený podíl na likvidačním zůstatku ve výši 783,256713769654 Kč);



(f) na každou z 12 414 430 ks splacených akcií Společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 100 Kč (tj. s výjimkou Akcií D dle bodu II.D. Usnesení) připadá navýšení podílu na likvidačním zůstatku o částku ve výši 0,478753184913468 Kč (včetně již vyplacené části ve výši 5,45500979818997 Kč je navýšený podíl na likvidačním zůstatku ve výši 5,93376298310344 Kč);



(g) na každou z 5 010 000 ks splacených akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 100 Kč (tj. s výjimkou Akcií E dle bodu II.E. Usnesení) připadá navýšení podílu na likvidačním zůstatku o částku ve výši 0,478753184913468 Kč (včetně již vyplacené části ve výši 5,45500979818997 Kč je navýšený podíl na likvidačním zůstatku ve výši 5,93376298310344 Kč).



Společnost dodatečně vyplatí akcionářům Společnosti nebo jiným oprávněným osobám toliko částku navýšení podílu na likvidačním zůstatku připadající na jednotlivé akcie, neboť Společností již byla vyplacena část podílu na likvidačním zůstatku připadajícího na jednotlivé akcie před navýšením vyjádřená v korunách českých v bodě II. (a) až (g) Usnesení.

V souladu s usnesením valné hromady o schválení zprávy likvidátora o průběhu likvidace a návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku přijatým valnou hromadou Společnosti dne 24. 9. 2014 (dále jen „“) likvidátor Společnosti, společnost VALUE ADDED, a.s., resp. Ing. Petr Čermák, jako osoba určená k výkonu funkce likvidátora Společnosti (dále jen „“), tímto dle bodu IV. Usnesení informuje akcionáře Společnosti, žeLikvidátor vyzývá akcionáře Společnosti, aby Společnosti oznámili případnou změnu údajů zapisovaných do seznamu akcionářů nebo jiných údajů významných pro výplatu částky navýšení podílů na likvidačním zůstatku připadající na jednotlivé akcie , a to doručením oznámení na adresu sídla Společnosti nejpozději dne 12. 10. 2020 Likvidátor informuje akcionáře Společnosti, že vyplácená částka navýšení podílu na likvidačním zůstatku připadající na jednotlivé akcie je předmětem daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně . Výše srážkové daně závisí zejména na daňovém rezidenství akcionáře a nabývací ceně jednotlivých akcií , jsou-li Společnosti jako plátci daně tyto skutečnosti akcionářem prokázány. Společnost při zdanění vyplácené částky navýšení podílu na likvidačním zůstatku připadající na jednotlivé akcie použije skutečnosti prokázané akcionářem v rámci již vyplacené části podílu na likvidačním zůstatku připadající na jednotlivé akcie před navýšením. Pokud akcionář takovéto skutečnosti Společnosti neprokázal, anebo prokázané skutečnosti pozbyly platnosti či došlo k jejich změně, může akcionář prokázat Společnosti daňové rezidenství akcionáře, nabývací cenu jednotlivých akcií nebo další případné skutečnosti způsobem obdobným k jejich prokázání v rámci již vyplacené části podílu na likvidačním zůstatku připadajícího na jednotlivé akcie před navýšením, a to jejich doručením na adresu sídla Společnosti nejpozději dne 12. 10. 2020 V Praze dne 23. 9. 2020 Likvidátor společnosti Agrobanka Praha , a.s. v likvidaci, společnost VALUE ADDED, a.s.___________________________Ing. Petr Čermák, fyzická osoba, která byla určena společností VALUE ADDED, a.s. k výkonu funkcelikvidátora společnosti Agrobanka Praha , a.s. v likvidaci