Zoufalá situace si žádá zoufalou politiku (Ozvěny trhu)

Stabilizovat ekonomiku při současném rozsahu ekonomických šoků je úkol hodný mistra. Před půl rokem bylo evidentní, že pokud mají vlády zabránit hospodářské depresi, musí spustit mohutnou fiskální a měnovou expanzi. To se do značné míry povedlo a ekonomiky začaly z hlubokého dna expandovat rychleji, než se čekalo. Řada institucí v průběhu léta upravila mnohdy velmi pesimistické prognózy pro HDP nahoru. S druhou vlnou se vrátily obavy z opětovného útlumu. A na světovém měnověpolitickém kolbišti dochází k zásadním proměnám. Poslední takovou změnou byl náhlý příklon britské centrální banky k využití záporných úrokových sazeb. V naší prognóze počítáme z 80 % s tím, že poslední vývoj směřuje k brexitu bez dohody. Dovolte mi vsunout otázku, kolik Britů by v roce 2016 zvedlo ruku pro brexit, kdyby věděli, jak nechutný ten proces bude a že nakonec Británie odejde bez dohody? Pro Británii to znamená další negativní šok do ekonomiky, který si vyžaduje od centrální banky stimul. A ten tedy přijde v podobě snížení úrokových sazeb do záporu pravděpodobně už začátkem roku 2021. Připomeňme dále americkou centrální banku, která nově v rámci duálního mandátu zavádí cílování průměrné inflace a implicitně tak nyní bude směřovat k inflaci nad 2 %. To je opatření jdoucí ve prospěch posílení eura proti dolaru.

ECB v této situaci sice dodává v rámci existujících programů další střednědobou likviditu, ale dodatečné stimuly nepřicházejí.