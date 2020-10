Nálada v české kotlině bude bezesporu odrážet i náladu na globálních trzích. - Ranní glosa: Startuje nouzový stav, koruna zůstane pod tlakem

Nálada v české kotlině bude bezesporu odrážet i náladu na globálních trzích.

V Česku platí ode dneška opět nouzový stav doprovázený sadou nových restriktivních opatření – minimálně na čtrnáct dní je tak zapotřebí se připravit na omezení hromadných akcí, fungování středních škol i restauračních zařízení. Opatření jsou zatím výrazně mírnější než v průběhu jara, pokračující nárůst počtu nakažených (přes víkend padly nové rekordy) je však znepokojující a oficiální opatření mohou postupem času ještě nabírat na síle. I proto v nejbližších týdnech příliš nevěříme, že se česká koruna dokáže postavit zpátky na nohy. Nálada v české kotlině bude bezesporu odrážet i náladu na globálních trzích, které pravděpodobně zůstanou v sevření dvojí nejistoty – z druhé vlny pandemie a z amerických prezidentských voleb . Onemocnění Trumpa koronavirem je nový element, který zatím viditelně snižuje jeho znovuzvolení – podle posledních průzkumů veřejného mínění ztrácí na J. Bidena čtrnáct bodů a jeho onemocnění může znemožnit vést měsíc před volbami kampaň a zúčastnit se naplánovaných předvolebních debat. Pokud by vyhrál prezidentské volby Biden, může to být pro riziková aktiva včetně středoevropských měn možná lehce pozitivní zpráva. Biden by pravděpodobně prosazoval ještě výraznější rozpočtový stimul (až ve výši 3 bilionů USD ), zvlášť pokud by měl v zádech jednobarevný demokratický Kongres. Plány na vyšší zdanění korporací a bohatých Američanů mohou sice zejména akciím brát vítr z plachet, pro zbytek světa jsou ovšem pravděpodobně důležitější plány na masivní stimulaci americké spotřeby – americký nákupní košík ostatně zůstává nadále suverénně největší na světě.