Aktuální podmínky cestování do/z České republiky a aktuální podmínky cestování v RF a opatření orgánů RF proti šíření koronaviru

26.06.2020 / 14:23 | Aktualizováno: 01.10.2020 / 11:51

1) CESTOVÁNÍ DO ČESKÉ REPUBLIKY



Aktuální pravidla vstupu na území ČR





Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření v souvislosti s epidemií koronaviru upravuje ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, které se pravidelně aktualizuje a na jehož základě nemusí občané ČR a cizinci s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v ČR při návratu z pobytu v zemích s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (zelená barva) předkládat negativní test ani nastoupit karanténu.





Všechny osoby (včetně občanů ČR) s výjimkou stanovených kategorií (pracovníků mezinárodní dopravy, občanů EU a cizinců s trvalým či dlouhodobým pobytem v EU, kteří tranzitují přes ČR do 12 h, diplomatů a úředníků mezinárodních organizací registrovaných u MZV při pobytu na území do 14 dnů a dětí do 5 let věku), které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, jsou nově podle bodu I./2. ochranného opatření povinny:

před vstupem na území ČR oznámit tuto skutečnost příslušné krajské hygienické stanici vyplněním elektronického Příjezdového formuláře - viz www.prijezdovyformular.cz předložit oznámení při hraniční nebo pobytové kontrole; a bezodkladně (nejpozději však do 5 dnů od vstupu na území ČR) se na území ČR podrobit na vlastní náklady RT-PCR testu. Nově se tedy příjezd na území nehlásí až s jeho uskutečněním, ale předem, tj. před samotným vstupem na území, a to novým způsobem, kterým je vyplnění elektronického formuláře přes internet s tím, že se následně oznámením prokáží při hraniční/pobytové kontrole. Uznávání RT-PCR testů z jiných ČS EU Občané EU a občané třetí země s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v některém členském státě EU se nově mohou na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu i v jiném členském státě EU před jejich příjezdem na území ČR. Tím mohou nahradit povinnost absolvovat RT-PCR test při příjezdu na území ČR. Test nesmí být při jeho předložení na území ČR starší 72 hodin (viz bod III./4. nového ochranného opatření). Zákaz volného pohybu Zákaz volného pohybu osob, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, na celém území ČR s výjimkou explicitně vyjmenovaných cest v bodě II. ochranného opatření je nutné nově dodržovat buď po celou dobu pobytu na území, po dobu trvání karanténního opatření nebo po dobu alespoň 10 dnů od vstupu na území ČR.

Zmíněná pravidla pro vstup osob na území České republiky stanoví aktuální ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR platné ode dne 21.09.2020, viz

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-CR-s-ucinnosti-od-21-9-2020-do-odvolani.pdf

Více informací o podmínkách vstupu na území ČR naleznete také na stránkách Ministerstva vnitra ČR, .

Karanténní opatření a informace k provádění RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 jsou v gesci Ministerstva zdravotnictví ČR.

Informaci o odběrových místech, kde si mohou nechat občané udělat test na COVID 19, i když nemají příznaky ani doporučení či žádanku od lékaře, naleznete na https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/#menu.

Materiál MV ČR k řešení pobytových záležitostí cizinců na území ČR lze nalézt na webových stránkách MV ČR, viz

https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22239079&doctype=ART&#Cestovani.

Ode dne 01.07.2020 Generální konzulát ČR v Petrohradu doporučuje dbát zvýšené opatrnosti během cest do států EU a schengenského prostoru s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19.

Generální konzulát ČR v Petrohradu i nadále doporučuje cestovat do zemí s vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 a ostatních zemí světa (označených červeně a neoznačených žádnou barvou na tzv. Semaforu) jen v nezbytných případech vzhledem k epidemiologické situaci, z důvodů rozsáhlých restriktivních opatření a výrazných komplikací v dopravě.

2) OBECNÉ PODMÍNKY PRO VYCESTOVÁNÍ Z ČESKĚ REPUBLIKY PRO OBČANY ČR A CIZINCE

Informace o podmínkách vycestování z ČR jsou uvedeny na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR, nebo Ministerstva zdravotnictví ČR

3) VSTUP NA ÚZEMÍ RF A TRANZIT PRO OBČANY ČR

zatím na neurčito je dočasně omezen vstup na území RF osobám bez ruského občanství. Omezení se netýká osob s trvalým pobytem v RF, akreditovaných a vysílaných pracovníků (a rodinných příslušníků) zahraničních diplomatických a konzulárních úřadů, mezinárodních organizací a oficiálních představitelů jiných zemí v RF. Omezení se rovněž netýká řidičů mezinárodní automobilové, letecké, lodní a železniční přepravy, oficiálních delegací,humanitárních případů (např. za účelem pohřbu) a leteckých tranzitů bez vízového režimu. Bylo rovněž ukončeno vydávání víz do RF, kromě výše uvedených výjimek (vydávání elektronických víz RF bylo pozastaveno).

Zahraniční odborníci mají povolen jednorázový vstup do Ruska na základě zvláštního seznamu, viz http://government.ru/news/39929/. Uvádí se, že takový seznam zasílají příslušné federální výkonné orgány RF, v kompetenci kterých se nachází ruský zaměstnavatel nebo ruský objednavatel služeb zahraničního specialisty, FSB a Ministerstvu vnitra RF. Předpokladem je označení místa pohraniční kontroly, přes které zahraniční specialista plánuje vstoupit do RF, jakož i uvedení data jeho příjezdu do RF. Zahraniční specialista musí mít u sebe kromě platného cestovního pasu s platným vízem RF i platnou pracovní smlouvu nebo smlouvu o provedení práce nebo poskytování služeb.

Prezident RF V.V. Putin svým výnosem ze dne 16.09.2020 prodloužil pobyt cizinců s neplatnými vízy na území Ruska do 15. prosince 2020: jedná se cizince, kterým ruská víza vypršela po 14. březnu 2020, dále se zmiňují cizinci, kterým po 14. březnu 2020 vypršela platnost jejich cestovních dokladů (v takovém případě mohou cizinci vycestovat z Ruska domů s neplatným pasem, ale pouze v případě, že jejich cesta domů se nebude konat tranzitem přes třetí země),

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f6b95c89a7947113337b972

Text výnosu:

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009230036.

Doporučujeme navštívit v této věci i webové stránky Velvyslanectví ČR v Moskvě, viz

https://www.mzv.cz/moscow/cz/viza_a_konzularni_informace/aktuality/zmeny_v_moznostech_vycestovani_z_cr.html.

V současnosti před vstupem do letadla, které letí do RF, musí cizinec, tj. i občan ČR, předložit negativní test na COVID19 v ruském nebo anglickém jazyce ne starší 3 dnů ode dne odběrů.

Pro občany RF platí zákaz vycestování do zahraničí (výjimka k výjezdu z RF platí jednorázově od konce dubna 2020 pro ty občany RF, kteří mají povolen pobyt v zahraničí, resp. mají i další občanství, resp. jedou do zahraničí za účelem práce, studia, léčení či návštěvy rodiny).

?4) DOPRAVA v RF

5) PŘIJATÁ OPATŘENÍ V PETROHRADU v souvislosti s šířením koronaviru

Ruské regiony byly pověřeny přijímat vlastní opatření v boji proti šíření COVID-19.

V souvislosti s omezením rizika šíření koronaviru byla v Petrohradu přijata řada usnesení, jejichž aktualizace nastavený režim přizpůsobují situaci.

Opatření přijatá v Petrohradu v souvislosti s COVID 19 vykazovali ode dne 29.06.2020 značné prvky jejich rozvolnění a postupně se obnovili činnosti všech provozoven a zařízení (ode dne 12.09.2020 byly otevřeny kina, divadla a jiné kulturní instituce).

Veřejné akce včetně kulturních a sportovních jsou v Petrohradu povoleny, mítinky jsou stále zakázány: gubernátor Beglov obnovil protikotonavirová opatření, zákaz protestních akcí a nošení roušek ve veřejné dopravě a v obchodech stále platí do 11.10.2020. Dnem 01.10.2020 vstoupilo v platnost nařízení gubernátora Petrohradu, kterým se zavedlo povinné nošení roušek a rukavic ve veřejné dopravě Petrohradu, pokuta za porušení – 4 tisíc rublů.

6) ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

https://yandex.ru/maps/covid19?ll=87.127143%2C49.616265&z=3.

Informace MZV ČR, kontakty na Generální konzulát ČR v Petrohradu (v Sankt Peterburgu)