Zájem investorů o české státní dluhopisy postupně klesá, zůstává ale vysoký (Komentář)

Ministerstvo financí v dnešní aukci státních dluhopisů získalo 5,1 mld. CZK, nicméně investoři poptávali až 12,5 mld. Kč. Poslední aukce napovídají, že zájem investorů postupně klesá, stále ale zůstává vysoký. Svou roli hraje nedávný opětovný pokles výnosů státních dluhopisů na trhu i jejich zdražení vůči úrokovým swapům. Již tradičně byl vyšší zájem o kratší dluhopis se splatností devět let s průměrným výnosem 0,76 %. Zájem ale byl i o dluhopis se splatností dvacet let, který nabídl zajímavější výnos 1,28 %.



Podle našich očekávání je nabídka státních dluhopisů v posledních měsících velmi nízká. To odpovídá i dosavadnímu vývoji státního rozpočtu, který je příznivější, než s čím počítalo Ministerstvo financí ve své strategii financování. Od začátku roku si tak podle našich výpočtů zajistilo přes 95 % všech výpůjčních potřeb za předpokladu 400 mld. Kč deficitu státního rozpočtu a plánovaného čerpání rozpočtových rezerv a úvěrů od nadnárodních institucí. Podle nás by státní rozpočet ve výsledku mohl být i o pár desítek miliard nižší, což by již v současnosti dovolovalo vládě předfinancování splatných dluhopisů na začátku příštího roku.

Do konce roku očekáváme, že po vzoru letních měsíců bude i nadále nabídka státních dluhopisů velmi omezená. To v současnosti vnímají i finanční trhy ve vysokých cenách dluhopisů. Se začátkem diskuzí o návrhu státního rozpočtu pro příští rok ale předpokládáme, že investoři začnou brát v potaz nabídku státních dluhopisů pro příští rok, která podle nás bude obdobná jako letos. Nižší deficit státního rozpočtu totiž vykompenzuje bohatší kalendář splatných státních dluhopisů. To by podle nás mělo vést ke zlevňování dluhopisů a nárůstu jejich výnosů v závěru tohoto roku.



Dnes zveřejněná statistika státních dluhopisů ukázala za srpen další pokles zahraničních držitelů na 35,1 % z červencových 35,7 % a z letošního lednového vrcholu 41,6 %. V nominálním vyjádření naopak doposud objem držený zahraničními investory od začátku roku rostl. Teprve až v srpnu jsme zaznamenali první pokles na současných 688 mld. Kč. Meziročně však zůstává tento objem výrazně vyšší díky překotné emisi státních dluhopisů v průběhu května a června, kdy byl navýšen plánovaný deficit státního rozpočtu. I přes rekordní poptávku ze zahraničí však větší část nově emitovaných dluhopisů směřovala k domácím subjektů v čele s bankami.