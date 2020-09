První debata prezidentských kandidátů

V průběhu debaty poklesly akciové indexy. V souvislosti s prezidentskými volbami panuje na trzích nervozita, a tak investoři doufají, že debaty by mohly přinést určité vyjasnění situace a poukázat na budoucího vítěze voleb. Zvolení Bidena by totiž bylo spjato s rizikem v podobě zvýšení korporátních daní a vyšší míry regulace společností. Tato opatření by pak negativně dopadla na americké firmy. Na druhé straně by jeho zvolení mohlo přinést určitou úlevu v otázce obchodních sporů s Čínou, které na trhy působí rovněž nepříznivě. V neposlední řadě se vyskytují otazníky nad výsledky voleb. Pokud by totiž výsledné počty hlasů byly příliš těsné, existuje vcelku vysoká pravděpodobnost, že by se rozhořel spor o pravost voleb. Již nyní totiž Trump upozorňuje, že volby mohou být zfalšovány. V takovém případě by došlo k prodloužení přetrvávající nejistoty na trzích, která je již tak dostatečně vysoká, a to i v důsledku nelepšící se epidemiologické situace.

Nicole Gawlasová, analytik České spořitelny