Ministr Brabec na Přerovsku řešil následky otrávené Bečvy

29. 09. 2020

Ministr životního prostředí Richard Brabec dnes navštívil Přerov a okolí řeky Bečvy, aby se zástupci Olomouckého kraje, Českého rybářského svazu i primátorem města jednali o opatřeních nezbytných pro co nejrychlejší návrat řeky do stavu před ekologickou havárií z minulého týdne.

„Samozřejmě, že je naprosto zásadní dopadnout co nejdříve viníka této katastrofy, a i náš rezort čeká netrpělivě na informace od policie. Ale obnova řeky na dopadení a usvědčení viníka čekat nemůže. Spolu s Českou inspekcí životního prostředí jsme již začali jednat s výzkumnými pracovišti o dalším monitoringu řeky, který by nám měl říci co nejvíce o jejím aktuálním ekologickém stavu. Podle toho společně s rybáři, Agenturou ochrany přírody a krajiny a případně s dotčenými kraji připravíme konkrétní opatření, která vrátí do řeky nový život,“ řekl dnes po jednání ministr životního prostředí.

Ministerstvo životního prostředí se dnes s rybáři dohodlo, že si společně nadefinují parametry odborných analýz, které Česká inspekce životního prostředí zadá některé z našich výzkumných institucí. Analýzy budou nezbytné pro plán opětovného zarybnění řeky. Finanční výpomoc rybářům se zarybněním slíbilo Ministerstvo zemědělství. Podle předsedy Českého rybářského svazu Karla Macha, se náklady kafilerie uhynulých 40 tun ryb, které rybáři dosud z řeky vylovili, může vyšplhat až na půlmilionu korun. Zástupce Olomouckého kraje dnes na jednání řekl, že kraj je připraven s financováním sanačních prací vypomoci.

„Další opatření nutná pro návrat řeky do původního dobrého ekologického stavu nám ukážou příští týdny a výsledky dalších průzkumů. Zatím nemáme od České inspekce životního prostředí hlášeny úhyny jiných živočichů, kromě ryb, ale reálný stav řeky a života v ní potvrdí až zmíněné odborné studie, proto je chceme mít co nejdříve,“ dodává ministr životního prostředí Brabec.

Kontakt

Tiskové oddělení MŽP

tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534

e-mail: tiskove@mzp.cz