Řeknu jediné slovo: Baterie

Americký filmový institut v roce 2005 tvrdil, že nejlepší filmová hláška zazněla v Absolventovi a zní „řeknu jen jedno jediné slovo: plasty.“ Pokud by institut měl ponětí o perlách z našich filmů, byl by pro plasty možná úspěch dostat se tak do první desítky. S mírnou obměnou je ale můžeme dobře použít pro shrnutí současné situace v jednom z nejpozorněji sledovaných odvětví – u elektromobilů a vlastně u automobilek obecně. Řeknu tedy jediné slovo: Baterie.



Joe Mastrangelo, který stojí v čele EOS Energy Storage, hovořil nedávno na Yahoo Finance o výhodách zinkových baterií, na které se EOS zaměřuje. Pan Mastrangelo připravuje svou firmu pro vstup na burzu, chce jí zajistit levný zdroj financování, který by umožnil dosáhnout potřebného rozsahu výroby. Podle něj mají zinkové baterie své místo na trhu, nejlepší jsou tam, kde dochází ke spotřebování uskladněné elektřiny mezi 2 – 10 hodinami. Energetickou hustotou ale nemají na lithiové baterie, výhodou je naopak to, že tato technologie nepotřebuje podle pana Mastrangela nic, co by již nyní nebylo využíváno v jiných odvětvích energetiky. K tomu by podle něj měly být zinkové baterie celkově bezpečnější.





Pro perspektivu: Například Enviweb.cz minulý rok psal, že „nejvyspělejší baterie, které používá ve svých elektromobilech Tesla nebo další výrobci, mají hustotu cca 250 Wh/kg. Nyní však na trh přichází nové bateriové články od největšího čínského výrobce baterií Contemporary Amperex Technology Co (CATL) s rekordní energetickou hustotou.... ve výši 304 Wh/kg,...v blízké budoucnosti čínský výrobce CATL hodlá vylepšit svoji technologii tak, aby energetickou hustotu baterii posunul až na magickou hladinu 500 Wh/kg“.Vodíková alternativa v praxi nejistáNa teoretické úrovni se může hovořit o řadě „čistých“ alternativ k elektřině a bateriím, ale do praxe se již dostává mnohem méně konceptů. Jedním z mála je elektřina – vodík prosazovaný dnes již dobře známou Nikolou. Joseph Spak z RBC Capital Markets před několika dny ba Bloombergu vysvětlovat, že Nikola měla v plánu dát dohromady řadu firem, které vyrábí součástky pro auta , infrastrukturu, baterie a vodíkové palivo. Její tahače měly být pronajímány na 7 let s tím, že v ceně pronájmu je i vodíkové palivo, opravy, údržba. To vše s cílem použít zelenou technologii a poskytnout komplexní služby. Současné problémy Nikoly se ale dotýkají i jejích potenciálních partnerů a to ohrožuje celý plán firmy Pan Spak ještě doplnil, že model Nikoly je tak úplně rozdílný od Tesly a tudíž tyto dvě firmy nejde přímo srovnávat. Nikola by totiž fakticky fungovala jako firma, která zastřešuje celý řetězec a pronajímá celý balíček služeb. Spak ale míní, že sama Nikola se takto investorům vždy neprezentovala a to může být součástí jejích současných problémů. Což můžeme v dnešním kontextu brát jako důkaz neodělitenosti úspěchu technologií na straně jedné a podnikatelského umu na straně druhé (s tím, že je otevřené, jak celá věc kolem Nikoly skončí – viz můj článek z minulého týdne).Pan Spak k tomu dodal, že co se týče baterií, dochází sice k dalšímu poklesu nákladů na jednotku uskladněné energie , křivka se ale zplošťuje. A pokud by mělo dojít k nějakému dalšímu významnějšímu snížení, pravděpodobně by na to bylo třeba posunu v technologii a ne pouze dolaďování té stávající. Bloomberg k tomu přikládá následující graf s konkrétmním vývojem nákladové křivky jedné kWh v bateriích elektromobilů:Zdroj: YoutubeDen baterií Tesla na svém „dni baterií“ mimo jiné hovořila o potenciálu, který by u baterií měla nést „eliminace kobaltu a maximalizace niklu “. K tomu chce Tesla začít používat baterie jednak jako zdroj energie a také jako strukturální prvek auta – pan Musk to přirovnával k vývoji v letectví, kde se samostatné nádrže postupně přeměnily na křídla , která byla zároveň nádrží. Tesla na prezentaci také ukázala neokótovaný graf nákladů na uskladněnou jednotku energie , který historií připomínal ten výše uvedený a pro následující roky znatelný zlomový pokles. Konkrétnější byl následující obrázek, který ukazuje, že Tesla má v plánu zvýšit dojezd o 54 %, asi pětina tohoto efektu by měla být dosažena změnou materiálu v anodách. Náklady na jednotku uskladněné energie by měly klesnout o 56 %:Zdroj: YoutubePan Musk hovořil i o tom, že by rád nahradil asi 20 milionů vozů se spalovacími motory, věří že bude vyrábět elektromobil za 25 tisíc dolarů a to „pravděpodobně do tří let“. K tomu pan Musk dodal, že nakonec budou mít všechny automobilky elektromobil s velkým dojezdem a automatickým pilotem. Ale ne všechny budou dodávat ve vysoké výrobní kvalitě a to je cíl, kterého by měla právě dosáhmout Tesla . Já Teslu nevlastním, ale podle řady zpráv by to znamenalo znatelný obrat od současného nastavení. Mám tím na mysli to, že Tesla má nyní konkurenční výhodu právě v tom, co podle jejího šéfa v budoucnu „bude mít každý“, její slabost naopak spočívá v tom, co je silnou stránkou (některých) tradičních automobilek – v kvalitě.Pokud skončíme v podobném duchu, v jakém jsme začali, můžeme se zeptat: Nepatří ale budoucnost aluminiu , jak tvrdil náš velikán? Minimálně v Británii to tímto směrem zkoušeli.