Růst na akciích před první debatou zpomaluje

Akciové indexy mají za sebou velmi dobrý vstup do nového týdne a částečně tak nechaly zapomenout na vstup do minulého týdne, který začaly výrazným propadem. Důvodem k růstu byl mírně lepší sentiment z konce minulého týdne, využití nižšího ocenění a možná poslední šance, kdy investoři mohli vstoupit do pozic před první prezidentskou debatou, která je naplánovaná v noci z úterý na středu. Začátek úterní seance nevypadá tak pozitivně, nicméně rostoucí nejistota pomáhá americkému dolaru.

Začátek volatility?

Americké volby jsou zdrojem nejistoty, který bude doprovázet celý měsíc říjen a má potenciál být hybatelem finančních trhů ve střednědobém horizontu. Právě proto je dnešní debata tak důležitá, protože nejspíš udá tón nadcházejících debat, podle kterých budou trhy vyhodnocovat, kdo má aktuálně převahu a větší šance na vítězství. Volatilitu však můžeme čekat i po volbách, které nemusí Donald Trump v případě porážky přijmout a legislativa není na podobný scénář vůbec připravena. Nikdy se totiž nestalo, že by nějaký prezident odmítl uznat porážku a poklidné předání moci.

Banky a instituce připravují americký dolar

Důsledkem toho bylo zrevidování pohledu velkých bank a investorů na americký dolar do konce letošního roku. Právě očekávání přetrvávající nejistoty nutí řadu investorů opět navýšit pozice na americkém dolaru, který tak v září výrazněji posílil. Velké investiční banky již začaly přehodnocovat cílovou cenu na indexu amerického dolaru, nebo snižovaly cíl na měnovém páru EUR/USD. Mezi tyto banky patří například Credit Suisse nebo Bank of America. Pro Credit Suisse je nyní otázkou, jestli se vůbec dále držet původní cíle na 1.21 EUR/USD, nebo se plně soustředit na nový cíl na $1.16. Důvodem pro oslabení eura není jenom silnější dolar, ale také plán EU spojit dluh členských zemí, nebo šíření koronaviru, které zpomaluje ekonomické oživení.

Byla by chyba přestat věřit americkému dolaru, který za poslední týdny připomněl, proč je rezervní měnou číslo jedna. Americký FED snížil sazby poblíž historických minim a signalizoval, že jejich růst není v plánu do roku 2023. Zároveň rozjel tiskárny amerických dolarů na nejvyšší výkon a dodává trhům obrovskou likviditu formou kvantitativního uvolňování. To mohlo řadu investorů v létě přesvědčit, že dolar má to nejlepší za sebou. Dolar však může politická nejistota poškodit, jelikož je koncentrovaná hlavně v USA.



Z technického pohledu je zajímavá úroveň 1.15, kde trh vytvořil lokální maximum a je zde 38,2 % posledního swingu.

Co čekat od večerní debaty?

Nepochybně dojde řeč na zprávu od listu The New York Times, kde je zmíněno, že Trump za posledních 10 let nezaplatil žádné daně. V roce 2016, kdy byl zvolen prezidentem, zaplatil daň jen 750 dolarů a stejnou částku i v roce následujícím. Trumpovy záznamy pro daňový úřad podle newyorského listu vykreslují Trumpa jako podnikatele, který inkasuje stovky milionů dolarů ročně, ale neustále vykazuje ztráty, aby se vyhnul placení daní. Trumpova odpověď na koronavirus: Téma, které dosud doprovázelo většinu vystoupení Joe Bidena, kde kritizoval politiku amerického prezidenta. Trump neustále opakuje stejný příběh, a to, že za virus může Čína, tlačí na častější testování a připomíná možnost brzké vakcíny.

Téma, které dosud doprovázelo většinu vystoupení Joe Bidena, kde kritizoval politiku amerického prezidenta. Trump neustále opakuje stejný příběh, a to, že za virus může Čína, tlačí na častější testování a připomíná možnost brzké vakcíny. Republikáni ignorovali tradiční princip, který před čtyřmi roky vytvořili a dotlačili nominaci kandidátky na novou soudkyni Nejvyššího soudu USA Amy Coneyovou Barrettovou. Byli to přitom Republikáni, kteří odmítli zvážit nominaci tehdejšího prezidenta Baracka Obamy devět měsíců před volbami.