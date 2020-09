Péče o lidi trpící Alzheimerovou chorobou je každým rokem dražší

Lidí s demencí trvale přibývá, a to u nás i ve světě. Jedním z důvodů je vyšší věk populace, který je nejvýznamnějším rizikovým faktorem Alzheimerovy choroby. Tou trpí každý dvacátý člověk starší 65 let, a dokonce každý pátý nad 80 let. Ve světě je v současnosti kolem 47 milionů takto nemocných, přičemž každý rok přibude 4,5 milionu nových případů. 1

V České republice je 160 až 180 tisíc pacientů s demencí. Neustále se zvyšující počet se pochopitelně odráží na rostoucích nákladech na péči o takto nemocné. Potvrzuje to i tisková mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR Hana Kadečková: „Mezi našimi klienty evidujeme kolem 4 500 pacientů s Alzheimerovou chorobou, náklady na jejich léčbu přesahují 217 milionů korun ročně, z toho 71 milionů korun je částka vydaná za léky. Ve srovnání s loňskem se tak celkové náklady zvýšily o 38 milionů korun. A zvyšují se rovněž náklady za léčbu jednoho pacienta – ta stojí ročně v průměru 48 tisíc korun."

Trénink mozku i těla jako prevence

Alzheimerova choroba je nejčastějším typem demence a významně ovlivňuje kvalitu života. Pacientům postupně ubývají mozkové buňky a vyhasínají mozkové funkce, jako jsou paměť, myšlení nebo řeč. Nemocný si nevzpomíná na to, co dříve znal, obtížně hledá slova, ukládá věci na neobvyklá místa nebo dokola pokládá stejné otázky. Proměňuje se i jeho povaha, může být náladový a podrážděný. Postupně se stává plně nesamostatným, nezvládá základní hygienické návyky a je zcela odkázaný na pomoc druhých.

Riziko rozvoje demence lze však snížit nebo jej alespoň zpomalit zdravým životním stylem. Zdravá výživa, ale také pravidelné fyzické a duševní cvičení v starším věku se v tomhle ohledu ukazují jako klíčové. Velmi pozitivní vliv mají například tzv. tréninky paměti, které pomáhají stimulovat mozkovou aktivitu. Tyto tréninky zahrnují různá jednoduchá motorická cvičení, srovnávaní obrazců, počítání, skládání puzzle nebo geometrických vzorů či zapamatování si básniček, slov nebo čísel. „Našim klientům nabízíme na pomůcky doporučené Českou alzheimerovskou společností pro trénink paměti příspěvek až do výše 500 Kč. Tuto částku lze rovněž využít na vyšetření poruch paměti a kognitivních funkcí, jež pomohou demenci včas diagnostikovat,“ upozorňuje na bonus z preventivního programu ZP MV ČR Hana Kadečková.

