COVID-19: MŽP radí kam s použitými rouškami nebo jak nakládat s odpadem v karanténě

23. 09. 2020

Vzhledem k rostoucím počtům onemocnění virem COVID-19 připomíná Ministerstvo životního prostředí (MŽP) pravidla pro nákladní s odpady v domácnostech. Zůstávají stejná: pokud se v rodině vyskytne potvrzený případ koronaviru nebo je nařízena karanténa, je potřeba dočasně přerušit třídění odpadů. Zájemci se vše dozví z informačního letáku MŽP.

Domácnosti s pozitivně testovanými členy nebo s osobami v karanténě odpad netřídí, navíc jej musí i před vhozením do směsného kontejneru/popelnice řádně zabezpečit proti potenciálnímu šíření nákazy kontaktem s odpadky.

Speciální postup vyžaduje i likvidace ochranných pomůcek, a to od všech občanů, což vychází z doporučení Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Použité jednorázové ochranné pomůcky, jako jsou roušky, respirátory či rukavice, patří jedině do směsného odpadu. Předtím je potřeba je umístit do sáčku, ten pevně zavázat, a pak dát do dalšího sáčku a opět zavázat. Tím se zabezpečí náhodné rozvázání uzlu, aby byly maximálně chráněni všichni, kteří s?odpadem zacházejí. Vzniku těchto odpadů lze částečně předcházet využitím opakovaně použitelných prostředků, jako jsou například látkové roušky.

Jak při likvidaci odpadů přesně postupovat, radí leták MŽP (v příloze, PDF, 506 kB). Ten seznamuje s doporučeními SZÚ pro domácnosti, ve kterých se vyskytují osoby v povinně nařízené karanténě, nebo osoby s prokázaným onemocněním COVID-19, ale také pro všechny, kteří se při nezbytném pohybu venku chrání ochrannými pomůckami, jako jsou roušky a rukavice.

Zároveň je důležité dodržovat hygienická pravidla i při samotném vynášení odpadků, tedy pořádně si umýt ruce nebo použít dezinfekční gel.

