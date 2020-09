Technické normy zdarma: bezplatný přístup získají odborníci i široká veřejnost

Nezaslouženě trochu mimo hlavní zájem zůstala poměrně výrazná změna, kterou na konci minulého týdne schválili poslanci. Zpozornět by měli hlavně všichni projektanti, architekti a lidé plánující výstavbu. Novela zákona o technických požadavcích na výrobky umožní bezplatný online přístup k technickým normám pro všechny, kdo se jimi ze zákona musí řídit. Za takzvaný sponzorovaný přístup budou České agentuře pro standardizaci nově platit ministerstva nebo úřady. Novelu však ještě musí schválit také senátoři.

Jde zcela jistě o krok správným směrem. Stávající systém byl totiž dost nelogický. Projektant či výrobce jakéhokoliv výrobku podléhajícího technickým normám až dosud musel nejprve zaplatit, aby zjistil, co všechno vůbec musí splnit. Technické normy totiž podle evropských a mezinárodních pravidel podléhají autorským právům a nemohou tak údajně být dostupné zdarma plošně. Co na to, že to odporuje českému ústavnímu pořádku.

Nesmyslnost této argumentace se ještě více zvýrazní, pokud technické normy zaměníme za jiná závazná pravidla. Co třeba silniční zákon? Ten stanovuje, jak se mají účastníci silničního provozu chovat. Je proto logické, že je dostupný všem a každý do něj může kdykoliv nahlédnout. Nehledě na to, že prověření jeho znalosti je jednou ze zásadních podmínek pro získání řidičského oprávnění. Jenže pokud by byl systém stejný jako u technických norem, musel by nejprve zájemce o řízení zaplatit za nahlédnutí do tohoto zákona. Stejně tak by se dal zavést poplatek za přístup k trestnímu zákonu, občanskému zákoníku či další legislativě. Každý zákon a předpis má svého autora, který by se také mohl začít hlásit o svá práva.

Pokud stát nařizuje, že se mají lidé něčím řídit, nemůže zároveň zveřejnění těchto podmínek zpoplatnit. Schválená novela nyní našla způsob, kterým se dá problematika placených technických norem vyřešit. České agentuře pro standardizaci budou platit paušální poplatek ty úřady a ministerstva, která mají danou normu ve své působnosti. Lidé, kteří si technickou normu budou potřebovat nastudovat, už nic platit nebudou. Jen se nemůžu zbavit pocitu, že to zase dopadlo, jako vždy. Že se vlk nažral a koza zůstala celá.

RNDr. Evžen Korec, CSc., Generální ředitel a předseda představenstva EKOSPOL a. s.