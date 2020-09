Komise chce snížit emise z letecké dopravy

Evropská komise dnes navrhla modernizaci regulatorního rámce iniciativy jednotné evropské nebe, která si klade za cíl snížit emise skleníkových plynů z letecké dopravy. To by se mělo podařit díky úpravám správy letového provozu nad Evropou a nalezením lepších letových tras. Podle Komise by se díky tomu mohlo podařit snížit emise z letecké dopravy až o 10 %. Kromě toho navrhuje Komise omezit přetížení leteckého prostoru díky lepší správě leteckého provozu, zlepšit využívání dat z letecké dopravy nebo podpořit vývoj, testování a zavádění inovativních řešení.