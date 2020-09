Bidenova výhra může podpořit asijské měny

Blíží se prezidentská volba ve Spojených státech, kde si to o křeslo nejmocnějšího může planety rozdá dosavadní prezident Donald Trump a jeho demokratický protějšek Joe Biden. Oba prezidenti mají odlišný přístup k budoucí podobě Spojených států a jejich politika tak může ovlivnit nejen dění na amerických trzích, ale také v Evropě nebo v Asii. Právě některé asijské země mají kvůli Trumpovi hodně rozbité vztahy s USA a Biden bude tyto vztahy urovnávat.



Návrat k mezinárodním dohodám

Biden několikrát zopakoval svou náklonnost vůči asijským zemím a mezinárodním dohodám, které byly za vlády Donalda Trumpa zrušeny. Trump ihned po nástupu do kanceláře zrušil členství USA v Transpacifickém partnerství (TPP), což je vícestranná regionální dohoda o volném obchodu a spolupráci členských států. Tam dosud patří Japonsko, Brunej, Malajsie, Vietnam, Singapur, Austrálie, Nový Zéland, Kanada, Mexiko, Chile a Peru. Zvolení Bidena by mohlo být podpořeno vakcínou na covid-19, což by podpořilo ekonomické zotavení po celém světě i v rizikových oblastech.



Pod Bidenovo vedením bude zahraniční politika Spojených států mnohem lépe predikovatelná. Většina asijských měn by mohla podle UBS proti dolaru posílit o 3 - 4 %. Mnohem více by pak mohl posílit thajský báht, který je pod tlakem spíše kvůli omezenému cestování. Právě proto bude ideální kombinace s příchodem vakcíny. Výhra Trumpa by asijským měnám tolik nepomohla, ale samotná vakcína by podpořila měny o 1 - 2 %. Čínský juan je pak kapitola sama o sobě, jelikož nelze očekávat, že Biden chtěl pokračovat v obchodní válce v Čínou a u vyjednávacího stolu by se objevilo nové složení pod Bidenovo administrativou.

Růst asijkých akcií

Bidenovo vítězství by nepomohlo jen asijským měnám, ale také asijským akciím. Nedávno totiž Trumpova administrativa nařídila americkým penzijním fondům, aby pozastavily své investice do čínských akciích. Napětí mezi oběma zeměmi v době pandemie ještě více zesílilo. Trumpoval dravost však možná bude chybět, jelikož sám několikrát upozornil na neférové jednání Číny a dalších asijských zemí, proti kterým se snažil dosud bojovat.