Portál FiLiP dává poradcům do ruky konkurenční výhodu a pomáhá klientům plnit finanční cíle a sny

Klientský portál FiLiP (Financial Life Planner) představuje revoluční změnu na českém trhu finančního poradenství. Fincentrum & Swiss Life Select je jedinou poradenskou firmou v České republice, která nabízí takový nástroj se širokým využitím, uživatelským komfortem a zabezpečením dat. „Portál FiLiP představuje zcela nový způsob řešení osobních financí. Vychází z nové legislativy EU PSD2 a umožňuje klientovi přístup ke všem svým bankovním účtům vedených u různých bank z jednoho webového rozhraní. Na jednom místě klient on-line vyřeší své veškeré požadavky na řízení osobních a rodinných financí,“ říká Filip Duchoň, generální ředitel Fincentrum & Swiss Life Select.

Pro finanční poradce a jejich klienty je určitě důležité zapojení moderních technologií do finančního plánování. Banky, pojišťovny, fondy přicházejí s různými aplikacemi, portály. Jak je na tom finanční poradenství?

Musí držet krok nebo být spíš o krok napřed. Proto je Fincentrum & Swiss Life Select průkopníkem ve využívání moderních technologií ve finančním poradenství. Rychle jsme zareagovali na směrnici EU PSD2 a připravili pro naše klienty – ale i finanční poradce – portál FiLiP (Financial Life Planner). Jsme tak první nebankovní subjekt na českém trhu, který má klientský portál, kde mají klienti na jednom místě informace nejen o stavu a pohybech peněz na svých bankovních účtech, ale i okamžitý náhled aktuální hodnotu majetku ve svém investičním portfoliu.

V čem je výhoda proti klasickému internetovému bankovnictví?

V běžném internetovém bankovnictví klienti nevidí informace o pojistných nebo investičních produktech od jiných zprostředkovatelů. U nás mají kompletní přehled všech finančních produktů v jedné aplikaci. Portál bude integrovat veškeré finanční služby, které klient využívá. To banky klientovi nenabídnou.

Klient prostřednictvím portálu FiLiP ovládá všechny své smlouvy. To znamená – všechny bankovní účty, úvěry či hypotéky, všechny platební povinnosti, které má, pojištění, stavební spoření – prostě veškeré domácí finance. Nemusí nikam chodit, nemusí nic hlídat – všechno řeší prostřednictvím FiLiPa. To je ale jen malá část výhod, které klient díky FiLiPovi získává. Do rodinných financí přináší další benefit – možnost dlouhodobého plánování a správy osobních financí expertním finančním poradcem, který do celého procesu vstupuje také on-line prostřednictvím rozhraní portálu. Právě v tom je FiLiP průkopníkem .

Jak to mění spolupráci mezi klientem a jeho finančním poradcem?

Klient má všechny své finanční povinnosti na jednom místě, jednoduše si je spravuje, ale navíc má k dispozici finančního poradce. Ten klienta v jeho finančních záležitostech on-line směřuje. Hlídá za něj termíny, upozorňuje ho na příležitosti a je garantem toho, že klient platí méně na nákladech a získává vyšší výnos. Jak klient, tak finanční poradce přitom spolupracují on-line, kdy na portálu mají k dispozici veškeré informace a nástroje pro společnou správu a plánování finančních potřeb klienta. Právě v tom je náš portál zcela inovativní.

Základem každého odpovědného řízení osobních či rodinných financí by mělo být finanční plánování. Jakou roli v tom hraje váš klientský portál?

Jsme jediní na trhu, kdo přichází s nástrojem, do kterého vložíte informace o své finanční situaci, vložíte do něj doslova své sny a finanční poradce s vámi díky portálu FiLiP připraví dlouhodobý plán, který vám nejen hlídá každodenní finanční povinnosti, ale dovede Vás k naplnění vašich snů a cílů. Plán, který můžete upravovat, měnit, modelovat – a to vše on-line díky moderním technologiím a odbornému poradci, kterého máte de facto stále vedle sebe.

Jaká je v tomto případě role finančního poradce?

Rolí finančního poradce je citlivě pomáhat klientovi s naplňováním dlouhodobých životních cílů, s hledáním nejlepších cest, jak k těmto cílům dospět. Finanční poradce právě díky portálu FiLiP pomůže klientovi sestavit realistický finanční plán a často hraje i motivační roli, když klientovi otevře oči, jak dosáhnout na věci, které by sám klient ani nepovažoval za reálné.

Co portál FiLiP přináší finančním poradcům?

Klientům a našim poradcům jsme připravili nástroj, který je po všech stránkách aktuální špičkou na finančním trhu. Řečeno jednoduše - jedná se o revoluční nástroj – díky kterému poradci získají unikátní možnost správy svých financí a poradci nástroj, jak rychleji a přesněji reagovat na potřeby klientů. Věřím, že díky tomu máme jedinečnou konkurenční výhodu před ostatními poradenskými sítěmi.

S portálem FiLiP klient získává:

Přehled o veškerých svých smlouvách uložených na jednom místě on-line. Ať už se jedná o úvěry, hypotéky, všechny platební povinnosti, pojištění, stavební spoření či investice. Souhrn svých příjmů a výdajů ze všech svých bankovních účtů. Okamžitý přehled o aktuálním stavu všech svých účtů. Zobrazení aktuální hodnoty majetku v investičním portfoliu. Jistotu, že má naprostý pořádek ve všech svých finančních záležitostech. Přístup ke svým financím 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Plánování, nastavování a sledování dlouhodobých finančních cílů a jejich naplňování. Možnost elektronického podpisu dokumentů a postupně i smluv. Snadnou on-line komunikaci se svým finančním poradcem. Zabezpečená a šifrovaná data. Bez souhlasu klienta nikdo jiný jeho data neuvidí.

foto: Filip Duchoň, generální ředitel Fincentrum & Swiss Life Select