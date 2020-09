BLOOMBERG NEF: FOTOVOLTAIKA JEDNOZNAČNĚ VEDE VE VÝSTAVBĚ NOVÝCH ZDROJŮ

Větrné a solární elektrárny představují již celé dvě třetiny nově instalovaného energetického výkonu na světě. Největší díl se 45 % kapacity přitom patří fotovoltaice . Ta je pro třetinu zemí světa na prvním místě investic do výroby energie . Vyplývá to z nejnovější studie agentury Bloomberg NEF (BNEF) s názvem Power Transition Trends 2020 .

Skupina Solek

Solek investuje do obnovitelných zdrojů energie. Od svého založení v roce 2010 realizovala skupina více než desítku projektů v oblasti fotovoltaických elektráren (Česko, Slovensko, Rumunsko a Chile) o celkovém instalovaném výkonu přes 33 MW. Solek se v současnosti soustředí na chilský trh, kde má v plánu výstavbu dalších až 250 MW. Část plánovaných elektráren z celkového výkonu 250 MW do konce roku 2021 je určena pro kanadský fond Carbon Free a americkou společnost ARROYO. Část je určena i pro české investory, kteří se kvalifikují pro vstup do fondu kvalifikovaných investorů SOLEK SICAV, který skupina Solek založila v roce 2019 a do kterého alokuje nejméně 100 MW v chilských elektrárnách.

Solek disponuje rozsáhlými zkušenostmi jak s developmentem a EPC (kompletní realizací) solárních elektráren, tak jejich údržbou a správou.