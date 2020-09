Forint před dnešním zasedáním MNB rovněž oslabuje

Ve Španělsku a Velké Británii se rozjíždějí nová karanténní opatření.

Pokračující výprodej na akciových trzích pomáhá dolaru jak proti euru , tak třeba proti britské libře. Hnacím motorem výprodeje jsou obavy z nových karanténních opatření Evropě , která jsou zaváděna například ve Španělsku či ve Velké Británii (dnes večer by měl vystoupit premiér Johnson a oznámit je). Přitom centrální bankéři se snaží, seč mohou, aby trhů dodaly jistotu, že jsou jim nápomocni (včera to byl jak šéf Fedu Powell, tak prezidentka ECB Lagardeová. I dnes je kalendář očekávaných událostí nezajímavý, a tak prim zřejmě bude udávat vývoj na akciových trzích. Minimálně dočasná stabilizace by měla stabilizovat i eurodolar. Libra nicméně zůstane pod tlakem. Dnes odpoledne také zasedá maďarská centrální banka . MNB se nachází ve svízelné situaci, když míra inflace je velmi vysoká , přičemž počty nakažených narůstají v zemi rekordním tempem. Změnu politiky tedy neočekáváme, ale holubičí výroky by forintu v dnešní situaci rozhodně nepomohly.