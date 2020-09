Koronavirus navyšuje rozdíly mezi ženami a muži

"Ženy a muži by jistě měli mít stejné příležitosti. Do funkcí by však neměli být vybíráni lidé podle pohlaví, ale podle kvalifikace," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Prezidentka Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeová se intenzivně věnuje prosazování zelené měnové politiky. Kromě toho však začala výrazně akcentovat téma rovnosti žen a mužů. Všimla si například, že v průběhu koronavirové krize poskytovaly ženy přibližně 70 procent zdravotní péče. To podle Lagardeové znamená, že se ženy během pandemie vystavily větším zdravotním rizikům než muži.

Prezidentka ECB dále řekla, že se ženy v průběhu pandemie staraly o děti častěji než muži. Naznačila tím, že by to mohlo mít negativní dopad na odměňování žen, čímž by mohla vzrůst příjmová nerovnost mezi ženami a muži. Důsledky koronavirové krize by rovněž mohly vést k vyššímu růstu nezaměstnanosti u žen než u mužů. To by mohlo zmařit úsilí, které bylo vynaloženo na dosažení rovnosti obou pohlaví.

Christine Lagardeová již v květnu oznámila, že ECB bude více podporovat ženy. Vyhlásila proto program, na základě kterého se má zvýšit podíl žen ve vrcholovém managementu z 31 na 40 procent. Mezi předními odborníky by rovněž mělo dojít k růstu zastoupení žen z 33 na 42 procent. Pouze u analytiků plánuje pokles zastoupení žen z 52 na 51 procent. Navrhovaný program chce prosadit do roku 2026.