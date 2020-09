Wall Street 21.9. - silné poklesy pokračují, nyní kvůli bankám, druhému podpůrnému balíčku a covidu. Technologie zvedly hozenou rukavici

US akciové trhy v úvodu týdne navazují na negativní náladu z týdne minulého. Prestižní DJIA dnes ve finále oslabil o 1,8%, když v průběhu dne ztrácel dokonce až 900 bodů. Širší S&P 500 oslabil ve finále o 1,2%, když v průběhu dne klesal až o 2,7%. Technologický Nasdaq uzavřel v mírném poklesu, když se přes den pohyboval dokonce v plusech.Trojice hlavních indexů si připsala již třetí ztrátový týden v řadě, což je zatím nejdelší taková linie od roku 2019 . Problémy pokračovaly především v technologickém sektoru, který se potýká s otázkami adekvátnosti ohodnocení celého sektoru a především pak jeho lídrů. Nasdaq od svého nedávného maxima oslabil už o více jak 10%. Výrazným motivem byly také termíny expirace velkého množství termínovaných kontraktů v sektoru.Širší index S&P 500 zatím za září odepisuje 6%, DJIA cca 4,5%. Nasdaq odepisuje zatím 8,5%.Negativně dnes působily především problémy v bankovním sektoru, který silně negativně reaguje na uniklou zprávu s výčtem problematických či kriminálně podezřelých finančních transakcí, které v průběhu 20 let řešil a řeší tamní dozorový orgán. Podle uniklých údajů jde v souhrnu o transakce v řádu 2 biliónů USD a jsou v nich zmiňovány mnohé globální bankovní ústavy v čele s německou Deutsche Bank , JPMorgan Chase, Standard Chartered, HSBC a další. Akcie Deutsche Bank propadly o 8,5%, akcie JPMorgan odepsaly přes 3,3%.Problémy HSBC násobily dále spekulace o tom, že tato banka bude přidána na čínský seznam nedůvěryhodných firem.Negativní náladu dnes podporovaly také otázky kolem druhého podpůrného fiskálního balíčku, který se stále ještě nepodařilo dojednat. Podle některých komentářů jsou v současném rozpoložení jednání zablokována minimálně do začátku listopadu.Pozornost se také upírá na další vývoj koronavirové krize ve světě, když Británie oznámila, že pro zastavení epidemie zvažuje další celonárodní lockdown. To přispělo k výraznému výprodeji v sektorech letecké námořní osobní přepravy Akcie Carnivalu poklesly o 6,7%, akcie Southwest Airlines a Delta klesly o 5,8% respektive 9,2%.Silně oslabily dnes akcie General Motors (-4,8%) v reakci na odstoupení z funkce šéfa a zakladatele elektroautomobilky Nikola (-19,3%). Obě firmy oznámily před několika málo týdny vzájemné partnerství. Technologický sektor dnes v závěru dne prošel růstovou korekcí, která byla reakcí na výše zmíněné spekulace o britském lockdownu s ohledem na výborné výsledky technologických lídrů v problematické době covidové, která je k technologiím mimořádně příznivá. Akcie Apple rostly o 3%, Netflixu o 3,7%, MSFT o více jak 1%.