Změny v opatřeních pro cestování do ČR

21.09.2020 / 09:14 | Aktualizováno: 21.09.2020 / 09:49

Od pondělí 21. září 2020 mají osoby cestující do ČR z rizikových teritorií včetně Tchaj-wanu ohlašovací povinnost prostřednictvím elektronického formuláře, který předloží imigrační kontrole na hranici. Jsou povinny do 5 dnů podstoupit PCR SARS-CoV-2 test na území ČR (občané EU mohou využít test pořízený v jiné zemi EU a ne starší 72 hodin). Do obdržení a předložení negativního výsledku testu nemohou vstoupit na pracoviště či do vzdělávací instituce a po dobu 10 dnů po příjezdu musí strpět omezení volného pohybu (výjimkami jsou cesty do práce, školy, za účelem nákupu potravin či návštěvy lékařských zařízení). Po tuto dobu 10 dní si musí chránit dýchací cesty (to neplatí pro děti do 5 let věku).