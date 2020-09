Aktuální situace v Uzbekistánu + Tádžikistánu + Turkmenistánu

14.08.2020 / 09:30 | Aktualizováno: 20.09.2020 / 07:56

V návaznosti na rozhodnutí vlády České republiky ze dne 23.4.2020 došlo k ukončení platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z České republiky. Níže uvádíme informace z teritoria.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY



V souvislosti s ukončením platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území České republiky jsou i nadále platná doporučení Ministerstva zahraničních věcí České republiky cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikována většinou zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v dopravě.

Bližší informace můžete nalézt na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky (https://www.mzv.cz/jnp/) a Ministerstva vnitra České republiky (https://www.mvcr.cz/).

2. SITUACE V TURKMENISTÁNU, TÁDŽIKISTÁNU, UZBEKISTÁNU

Turkmenistán



Země je bez nákazy.

Hranice jsou v provozu, na některých místech v omezeném režimu. Přechody pro železniční dopravu a kamionovou dopravu fungují bez omezení. Hranice s Íránem pro kamionovou a železniční dopravu byla otevřena 10.6.2020. Pro řidiče kamionů byly na hraničních přechodech zřízeny speciální sprchové kabiny. Hraniční přechody se pravidelně a důkladně dezinfikují.

Delegace WHO, která pobývala v Turkmenistánu, jednala s vládními představiteli a navštívila vybraná zdravotnická zařízení. Mise WHO byla zakončena tiskovou konferencí, na které šéfka mise, Katherine Smallwood, velmi ocenila veškerá opatření, která vláda Turkmenistánu přijala. Nedošlo k potvrzení ani jediného případu. Všechna přijatá opatření byla ohodnocena kladně - odpovídají potřebným standardům a zdravotnickým normám.

Tádžikistán

Není zřejmé, kolik lidí se nachází v nemocnicích a jaká je situace v jednotlivých regionech, neexistuje žádný státní informační kanál, kde by byla zveřejňována průběžně fakta týkající se kovidu. Hranice stále uzavřeny, Uzbekistán v současnosti jedná o otevření hranic s Tádžikistánem.

Tádžický prezident Emomali Rachmon sdělil, že šíření Covid-19 bylo omezeno díky určitým krokům v zemi. „Šíření nemoci bylo do jisté míry zabráněno na celém území země přijetím naléhavých opatření, vedením osvětové a vysvětlující práce, dezinfekcí obytných oblastí, domů, obytných budov a sociálních zařízení, státních institucí a organizací, stejně jako zavedením statistik o pacientech“, uvedl prezident na setkání se zdravotnickými pracovníky v hlavním městě Dušanbe dne 18.8.2020. Rahmonův projev byl zveřejněn na jeho oficiálních webových stránkách téhož dne.

Prezident poděkoval všem zdravotnickým pracovníkům jménem vlády za jejich tvrdou práci během pandemie, čímž riskoval jejich životy. Ocenil je za jejich odhodlání, loajalitu a statečnost, za „projevení vysokého příkladu vlastenectví a humanismu a za loajalitu k jejich profesi“. "Někteří lékaři a sestry zůstali na svých pracovištích tři až čtyři měsíce, onemocněli sami, byli léčeni a pokračovali ve své práci. Prezident Rachmon také ocenil velkorysé podnikatele a soukromé společnosti za nákup potravin, speciálních ochranných oděvů, masek, léků a lékařského vybavení pro nemocnice během pandemie. Dodal, že zahraniční země a mezinárodní organizace poslaly humanitární pomoc v hodnotě téměř 34 milionů somonů (3,4 milionu dolarů), aby pomohly Tádžikistánu lépe reagovat na pandemii Covid-19. Rachmon poukázal na to, že počet zdravotnických zařízení se v průběhu let nezávislosti zvýšil a podmínky se v zemi zlepšily. „V zemi fungovalo do roku 1991 pouze 2 862 zdravotnických zařízení, jejich počet se během let nezávislosti téměř zdvojnásobil a v roce 2020 dosáhl 4 369, jinými slovy se zvýšil o 1 507. V letech 1991 až 2005 bylo postaveno pouze 187 zdravotnických zařízení. Od roku 2006 do prvních šesti měsíců roku 2020 bylo postaveno a uvedeno do provozu 1 071 nových zařízení“. Podle prezidenta má země v současné době více než 19 000 lékařů, což představuje nárůst o 29 % oproti roku 1991, 32 % oproti roku 2000 a 19 % oproti roku 2010. Počet zdravotnických pracovníků na střední úrovni je 54 000, což je nárůst 27 % a 35 % oproti roku 1991 a 2010. Prezident Rahmon však uvedl, že v zemi je stále nedostatek 4 264 lékařů a 2 358 zdravotnických pracovníků na střední úrovni.

Tádžikistán posiluje kontrolu hranic s Kyrgyzstánem v očekávání druhé vlny pandemie v této zemi. Od 21.7.2020 bylo obnoveno pravidelné letecké spojení se Spojenými arabskými emiráty. Prezident Rachmon měl zaslat Mezinárodnímu měnovému fondu dopis, v němž odhadl, že dopad pandemie na ekonomiku bude 650 mil. USD. Dále uvedl, že každá čtvrtá rodina v Tádžikistánu závisí na remitendách od migrantů pracujících v zahraničí. Oproti stejnému období loňského roku však objem remitend poklesl o 50%, export poklesl o 56% a dovoz o 32%. Podle odhadů Světové banky bude letos ekonomika země stagnovat.

Uzbekistán

Platnost všech druhů víz pro cizince, kteří v současné době pobývají v Uzbekistánu, včetně bezvízového styku, byla prodloužena do konce října 2020.

Od 1.10.2020 Uzbekistán otevírá hranice pro leteckou, automobilovou i železniční dopravu. Cestující ze "zelených zemí" (nízký počet nakažených) procházejí hraniční kontrolou bez nutnosti předkládat jakékoliv dodatečné dokumenty. Z evropských zemí jsou v této kategorii pouze Maďarsko, Finsko, Lotyšsko a Rakousko. Příchozí ze "žlutých zemí", kam je zařazena Evropská unie s výjimkou Španělska (a Británie), mohou vstoupit do země pouze s negativním testem (v ruštině nebo angličtině) ne starším 72 hodin. Po příletu na letišti je cestovateli změřena teplota a vyplní dotazník, v němž se zaváže ke 14-denní domácí karanténě. Pokud test nepředloží, musí ho podstoupit (a zaplatit) na letišti, vyplnit dotazník a nastoupit do 14-denní domácí katantény. Stejný postup platí i pro "červené země". Pokud bude mít cestující test pozitivní, bude převezen do karanténního centra nebo může odjet do hotelu z předem stanoveného seznamu, kde bude pobývat na vlastní náklady. Zatím nedisponujeme informacemi, že by Česká republika byla zařazena do kategorie "červených zemí", i když místní hromadné sdělovací prostředky již zaznamenaly raketový nárůst infikovaných v České republice. Negativní test vyžadují Uzbekistan Airways již při nástupu do letadla (pokud ho pasažér nepředloží, nebude mu umožněn odlet). Belavia a Turkish Airlines test zatím nepožadují.

Od 1.10.2020 se v Uzbekistánu ruší omezení pro příjezd skupin zahraničních turistů (5 - 15 osob). Návštěvník musí mít při příjezdu negativní test a potvrzení o zdravotním pojištění. Pokud turista onemocní, musí na vlastní náklady putovat do karantény a teprve po vyléčení může odjet domů.

Hlavní epidemiolog varoval, že pokud počet nakažených poroste, resp. nebude se snižovat, lze v blízké budoucnosti očekávat zpřísnění karanténních opatření. Kritizoval obyvatelstvo, které často nedodržuje povinnost nosit roušky a dodržovat sociální vzdálenost. Spekuluje se, že případná další omezení mohou vstoupit v platnost 15.10.2020, tedy po ukončení sběru bavlny.

Od 15.8.2020, respektive 5.9.2020, byla některá opatření odvolána. Například za podmínky udržení bezpečné vzdálenosti mohou fungovat kina, zábavní parky, náboženské obřady v mešitách i kostelech v pátek, sobotu a neděli. Opět fungují restaurace. Svateb se může účastnit maximálně 30 osob, což je velmi často porušováno. Roušky jsou stále povinné všude, i mimo budovy.



Úřady oznámily postupné obnovení leteckého provozu. Zatím však létají pouze Uzbekistan Airways do Istanbulu a Frankfurtu. Organizovány jsou tzv. repatriační lety z Ruska, Jižní Koreje, Dubaje. Společnost Belavia zajišťuje evakuační lety jednou týdně na trase Taškent - Minsk - Taškent. Byla otevřena pozemní hranice s Kyrgyzstánem. Touroperátorům bylo dočasně povoleno (do 1.10.2020) organizovat turistické chartery ve spolupráci s vybranými hotely. Aeroflot oznámil, že k obnovení pravidelných letů dojde nejdříve v září.

Dle ministra zdravotnictví Uzbekistánu infekce stále ještě nedosáhla vrcholu, ministr očekává, že pandemie potrvá další 2 měsíce. Zdravotnický systém se nachází na hraně svých kapacit. Vybrané internáty a vysokoškolské koleje v Taškentu a Taškentské oblasti byly přestavěny na karanténní centra, což by přineslo 12 000 nových lůžek. Pavilóny výstaviště v Taškentu a sportovní komplex byly přestavěny na centrum prvního kontaktu s nakaženými. Dle ministerstva zdravotnictví je v zemi zásoba 1 milionu testů a dostatek léků používaných k léčbě COVID-19. V Uzbekistánu byla zahájena výroba ventilátorů, ochranných pomůcek, desinfekčních prostředků a výroba testerů a léků favipiravir (Japonsko) a redesur (USA). Prezident nařídil doplnit zásoby léků, zdravotnického materiálu a ochranných pomůcek nejméně na tři měsíce, výsledky testů musí být známy do 24 hodin, záchranná služba musí dojet k pacientovi nejpozději do 15 minut. Prezident nařídil zakoupit dostatek vakcín proti chřipce a vyjasnit možnosti nákupu vakcíny proti COVID-19.



Uzbekistán pokračuje v repatriaci občanů ze zahraničí (letecky i po železnici), kteří po návratu nastupují povinnou karanténu. Počet letů však byl snížen na polovinu, aby nedošlo k zahlcení karanténních center. Karanténu lze nyní nově absolvovat ve vybraných hotelech na vlastní náklady. Osoby, které přišly do kontaktu s nakaženým, mohou absolvovat karanténu se souhlasem Republikové epidemiologické komise i doma, pokud pro to existují vhodné podmínky.

3. ODKAZY NA INSTITUCE V TURKMENISTÁNU, TÁDŽIKISTÁNU, UZBEKISTÁNU

Turkmenistán

Ministerstvo zahraničních věcí: https://www.mfa.gov.tm/en

Ministerstvo zahraničních věcí - o ochraně zdraví: https://www.mfa.gov.tm/en/articles/7

Tádžikistán

Ministerstvo zahraničních věcí: https://mfa.tj/en/main

Ministerstvo dopravy: https://www.mintrans.tj/en

Ministerstvo zdravotnictví: http://moh.tj/contact/?lang=en

Uzbekistán

Ministerstvo zahraničních věcí: https://mfa.uz/en/

Ministerstvo dopravy: https://mintrans.uz/en/

Ministerstvo zdravotnictví: https://www.minzdrav.uz/en/

4. ZÁVĚRY

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky nadále doporučuje cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v dopravě.



Před případnou cestou do zahraničí Ministerstvo zahraničních věcí České republiky doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Současně Ministerstvo zahraničních věcí České republiky důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD (https://drozd.mzv.cz/).