Aktuální podmínky pro cestování do Spojeného království

18.09.2020 / 12:00 | Aktualizováno: 18.09.2020 / 15:43

1. VSTUP NA ÚZEMÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ:

Spojené království na svém území od 29. srpna 2020 od 04:00 britského času zavedlo karanténní opatření pro cestující z České republiky. Více informací ZDE. Až na výjimky musí dále před cestou do Spojeného království všichni cestující vyplnit kontaktní formulář.

UPOZORŇUJEME, ŽE NEGATIVNÍ TEST NA KORONAVIRUS NEZNAMENÁ VÝJIMKU Z NUTNOSTI PODSTOUPIT KARANTÉNNÍ OPATŘENÍ PO PŘICESTOVÁNÍ DO SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ

UPOZORŇUJEME, ŽE POKUD PŘICESTUJETE ZE ZEMĚ, KTERÁ JE NA SEZNAMU VÝJIMEK Z POVINNÉ KARANTÉNY (NAPŘ. NĚMECKO), MUSÍTE STÁLE PODSTOUPIT KARANTÉNU V PŘÍPADĚ, ŽE JSTE ČR (PŘÍPADNĚ JINOU ZEMI NA KTEROU SE KARANTÉNA VZTAHUJE) NAVŠTÍVILI BĚHEM POSLEDNÍCH 14 DNÍ

Všem cestujícím je doporučeno přicestovat pouze v nejnutnějších případech, po případném absolvování karantény se i nadále na všechny osoby vztahují platná vládní opatření pro celém území Spojeného království. Upozorňujeme, že seznam zemí, na které se výjimka z karanténních opatření vztahuje, britské úřady průběžně aktualizují. Bližší informace o výjimkách z karanténních opatřeních pro konkrétní kategorie osob naleznete zde.



2. DOPRAVA A TRANZIT:

Přeprava osobním automobilem i mezinárodní komerční přepravou je do Spojeného království možná. Z Francie funguje lodní přeprava z Calais do Doveru či Eurotunel. Opětovně nicméně upozorňujeme, že seznam zemí, na které se výjimka z karanténních opatření vztahuje, britské úřady průběžně aktualizují. Bližší informace o výjimkách z karanténních opatřeních pro konkrétní kategorie osob naleznete zde.

Přímá letecká přeprava z ČR do Spojeného království je dostupná na denní bázi z Letiště Václava Havla v Praze.

Aktuální možnosti pro osobní přepravu ze Spojeného království do ČR je možné nalézt ZDE.

3. OPATŘENÍ:

Pokyny a zdravotní doporučení humanitární organizace "Doctors of the World" ohledně koronaviru ve Spojeném království je možné stáhnout pod tímto článkem.

V platnosti jsou aktuální vládní opatření. Tj. občané musí dodržovat odstupod ostatních lidí a vyvarovat se zbytných setkání. Od 4. července 2020 jsou otevřeny restaurace, kina, komunitní centra, knihovny, kostely a s výjimkami také hotely. Více informací ZDE.

4. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Další informace o vládních omezeních ve Spojeném království je možné nalézt ZDE.

Web britského Ministerstva zdravotnictví ZDE, NHS ZDE a Ministerstva dopravy ZDE.

Cestovní doporučení britské vlády ZDE.

MZV na na webu i nadále doporučuje cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána množstvím zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v dopravě. Upozorňujeme, že výše uvedená opatření se mohou kdykoliv změnit, stejně tak se mohou změnit platná dopravní omezení v rámci tranzitních zemí.

MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.