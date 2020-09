Honba za vakcínou / BIG EXPERT - zahraniční trhy: týden od 14. 9. 2020

Koronavirus způsobující onemocnění COVID-19, na které doposud v celosvětovém měřítku zemřelo téměř milion lidí, je stále nejvíce rezonujícím tématem letošního roku. Jedním pohledem je zdravotní hledisko, ochranné pomůcky, restrikce, zamezení nákaze a jejímu plošnému šíření. Druhým hlediskem jsou dopady na současnou celosvětovou ekonomiku a výhled na její následující vývoj. Třetím úhlem pohledu je vysoký tlak na farmaceutické firmy, které se snaží proti koronaviru bojovat vyvinutím efektivního léčiva.

Právě dosažení tohoto nelehkého cíle zvyšuje z pohledu investorů atraktivitu farmaceutického sektoru v porovnání s ostatními odvětvími. Co si tedy můžeme pod tímto léčivem představit? Nejčastěji se mluví o vyvinutí vakcíny. Tedy látky, která obsahuje oslabenou formu viru, proti které si organizmus zdravého člověka vybuduje obranyschopnost, a při následném kontaktu s reálnou nákazou bude mít již očkovaný jedinec dostatečnou imunitu. Vakcína je primárně určená pro podávání zdravým jedincům jako prevence pro budoucí kontakt s nákazou.

To co ale v současné době zdravotnictví trápí mnohem více je léčba nakažených nemocných lidí. Pro ty nemá vakcína vůbec žádný význam. Léčba nakaženého člověka může probíhat dvěma způsoby. Posílením jeho vlastní imunity s použitím látek, které se nazývají interferony. Druhý, mnohem efektivnější způsob, je boj s virem samotným, tedy znemožnění jeho šíření v lidském organismu. Tyto látky se nazývají virostatika, případně antivirotika. Bohužel v obecné rovině se napřímo virové infekce léčí jen vzácně, protože dosud nejsou látky dostatečně účinné, aniž by měly vysoký počet nežádoucích účinků. Vyvinutí účinného virostatika je dlouhodobá záležitost. Často se stává, že virová epidemie ustoupí dřív, než je samotné léčivo dotaženo do stavu použitelnosti. Dobrým příkladem je léčivo Remdesivir, což je experimentální antivirotikum, které bylo vyvíjeno na boj proti viru Ebola. Ebolu se ale podařilo vymýtit dříve, než došlo k testování léku pro komerční využití. Remdesivir, jako experimentální antivirotikum, byl využíván i pro léčbu COVID-19. Plně efektivní léčivo to bohužel ale není.

Současný pohled investorů na farmaceutický sektor v souvislosti s vyvinutím léčiva proti novému typu koronaviru je tak značně optimistický. Pravděpodobnost, že se v dohledné době podaří některé farmaceutické společnosti vyvinout antivirotikum proti COVID-19 je poměrně malá. Pokud se alespoň naplní očekávání veřejnosti a v příštím roce bude k dispozici schválená funkční vakcína proti onemocnění tímto virem, je otázka, za jakých podmínek bude dostupná a jaká část populace očkování dobrovolně podstoupí. Je tak velmi těžké odhadnout, zda ve finální fázi boje s tímto zákeřným virem zvítězí léčivo, nebo samotná přirozená lidská imunita. Investice do farmaceutického sektoru v souvislosti s vyvinutím léčiva proti koronaviru tak nepovažuji z dlouhodobého hlediska za optimální volbu.

Petr Pelc, hlavní ekonom, CYRRUS

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 14. 9. 2020.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

11. 9. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 897,77 909 905 ↑ 1,28 810 - 1 000 5 2 Dow Jones (US) 27 665,64 26 343 27 000 ↓ -4,78 23 100 - 27 800 2 5 NASDAQ C.(US) 10 853,55 9 729 10 200 ↓ -10,36 7 900 - 11 000 2 5 FTSE 100 (VB) 6 032,09 6 084 6 000 ↑ 0,87 5 650 - 6 700 3 4 DAX (Něm.) 13 126,28 12 214 12 300 ↓ -6,95 10 200 - 13 300 1 6 Nikkei 225 (Jap.) 23 406,49 22 114 22 600 ↓ -5,52 19 100 - 23 600 2 5

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn.

11. 9. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 897,77 957 950 ↑ 6,61 850 - 1 030 6 1 Dow Jones (US) 27 665,64 26 386 27 700 ↓ -4,63 23 000 - 28 000 4 3 NASDAQ C.(US) 10 853,55 9 833 10 800 ↓ -9,40 7 050 - 11 400 3 4 FTSE 100 (VB) 6 032,09 6 243 6 300 ↑ 3,49 5 500 - 6 800 5 2 DAX (Něm.) 13 126,28 12 643 13 500 ↓ -3,68 10 900 - 13 800 4 3 Nikkei 225 (Jap.) 23 406,49 21 971 23 000 ↓ -6,13 19 000 - 24 000 2 5

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Jan Němeček - BH Securities

- BH Securities Petr Pelc - CYRRUS

- CYRRUS Marco Marinucci - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Jiří Zendulka - Kurzy.cz

- Kurzy.cz Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers