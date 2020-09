Bloomberg: Během léta 2020 se z drobných investorů staly velryby

O Wall Street koluje několik vtipů, které vysvětlují divokou jízdu na americkém akciovém trhu během letošního léta: Proč se obří rally náhle zastavila 2. září? Protože všichni obchodníci na mobilních aplikacích se museli vrátit do školy. Anebo možná proto, že se blíží sezóna NFL (a spolu s ní sázky na fotbal).

Není překvapením, že když je situace na trhu neobvyklá, ukazují profesionální obchodníci prstem na drobné investory. Ale je pravdou, že za pohyby v době covidu toho stojí nejspíše víc než jen snižování sazeb a vládní stimuly. Růst obchodování bez poplatků, možnost obchodovat s frakcemi akcií a možná i pocit, že není nic lepšího, podnítily novou vlnu zájmu veřejnosti o akciový trh. Podle analýzy Larryho Tabba z Bloomberg Intelligence nyní maloobchodní obchodníci tvoří 20 % obchodování s akciemi, což je nárůst z 15 % v loňském roce.

Takže možná konec léta a rušení karantén skutečně mělo nějaký psychologický účinek a přispělo k 5% poklesu na S&P 500 proti nedávným maximům. "Ať už jste učitel, majitel restaurace, posilovny anebo dokonce sportovní sázkař – je tu září, a tak se pravděpodobně vrátíte ke své každodenní práci," říká Julian Emanuel, hlavní stratég pro obchodování s cennými papíry a deriváty u společnosti BTIG. "Takže vaše zaměření se na obchodování na trhu se musí logicky zmenšit," dodává.

Na trhu, kde se investoři, kteří drží na dlouhou dobu, setkávají s hedgeovými fondy, bleskurychlými počítači a teď už i armádou nových obchodníků, kteří se teprve učí hrát, existuje prostor pro debatu o tom, kdo hýbá cenami. To platí i v případě nejnovější posedlostí trhu - akciových opcí.

Obchodování s těmito deriváty se během léta rozmohlo a je důvod se domnívat, že hrálo svou roli při prudkém nárůstu akcií populárních technologií (a indexů, na nichž dominují). Drobní investoři kupovali call opce, které jim dávají právo koupit do určitého data akcie za určitou cenu.

Pro pochopení call opcí uvažujme Apple, jehož akcie 14. září stála přibližně 114 USD. Jedna z nejčastěji obchodovaných call opcí na Apple stojí pouze 1,29 USD a jejímu majiteli umožňuje do 25. září koupit akcii za 120 USD (této ceně se říká „strike“). Pokud do té doby cena akcie nedosáhne 120 USD, opce vyprší a její vlastník ztratí celou svou investici.

Ale velké nárůsty cen akcií mohou vést k ještě větším nárůstům cen opcí. Pokud Apple do tohoto data vzroste na 140 USD, opce, která stojí 1,29 USD, by měla mít hodnotu okolo 20 USD (rozdíl mezi 120 USD a 140 USD). To je zisk 1 500 %, o kterém sní krátkodobí obchodníci.

Obchodníci s opcemi nekupují akcie přímo - uzavírají vedlejší sázky. Avšak (a co je u některých teorií o tom, co se stalo letos v létě, zásadní) nárůsty cen call opcí mohou nepřímo hnát ceny akcií, na něž jsou navázány, nahoru. Rostoucí ceny call opcí totiž vysílají býčí signály. Také specializovaní obchodníci, tzv. tvůrci trhu, kteří call opce vytvořili, musí reagovat a akcie koupit. Možná budou muset tuto smlouvu vyrovnat a majiteli opce akcie doručit. Takže si pro zajištění koupí nějaké akcie, aby se ujistili, že jich nebudou muset kupovat více za vyšší cenu.

"Pokud přijde retailový investor a koupí si tuto opci na Teslu, kupuje si ji od tvůrce trhu," řekl Benn Eifert, hlavní investiční ředitel hedgeového fondu QVR Advisors. "Jakmile se přiblížuje striku, stane se to, že tvůrce trhu, který držel druhou stranu této pozice, bude muset zvýšit velikost svého zajištění." Jinými slovy, potřebovali toto léto kupovat více akcií.

Nešlo jen o jednotlivce na Robinhood a dalších zprostředkovatelských platformách bez provize, kteří propadli opční horečce. Zprávy naznačují, že i japonský investiční konglomerát SoftBank Group aktivně nakupoval call opce zaměřené na vysoce naceněné technologické akcie.

Velkým hráčům, kteří jsou velkými obchody schopni hýbat s trhy, se říká velryby. Opravdovou velrybou na opčních trzích letos v létě však nebyla SoftBank, ale právě kolektivní akce drobných obchodníků s malou hotovostí, kteří vytvořili „obrovské množství nepřirozeného nákupního tlaku u hrstky akcií,“ uvádí zpráva výzkumné firmy SentimenTrader.

Z opčních obchodů na 10 nebo méně kontraktů (což pravděpodobně odkazuje na retailové obchodníky) šlo 53 % do call opcí, které byly nově vytvořeny za účelem uspokojení poptávky, což je rekordní hodnota.

Pokud by jedna z těchto velryb (SoftBank nebo kolektiv drobných investorů) byla opravdu velkým faktorem, byla by to dobrá zpráva pro celkový trh, říká Michael Purves, generální ředitel společnosti Tallbacken Capital Advisors. Zatímco někteří obchodníci utrpěli poklesem technologií, který začal 2. září, nejde o druh ztráty, který by byl nakažlivý. Netlačí na navyšování hotovosti, která by způsobila prodeje i na jiných trzích.

Na myšlenku, že se z retailových investorů stala nová velryba, si profesionálové budou muset zvyknout. Mohly by být zdrojem poptávky, která povede k vyšším naceněním akcií? Nebo vytvoří větší volatilitu? "Jsem si dost jistý, že odpovědí je, že navýší již existující trendy," říká Purves. Nebuďte tedy překvapení, až přijde další vlna podobných vtipů.



Zdroj: Bloomberg