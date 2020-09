WHO: Koronavirová situace v Evropě se dramaticky zhoršuje. Týdenní přírůstek nových případů překonává jarní nástup pandemie

WHO dnes varovala před dramaticky nepříznivým koronavirovým vývojem v Evropě . Starý kontinent čelí dramatickému růstu počtu nově nakažených , který by měl zafungovat jako jakýsi budíček pro politické špičky kontinentu.Týdenní statistiky nových případů jsou poprvé horší než na jaře na začátku pandemie. Za poslední týden přibylo přes 300 000 nových případů, více jak polovina evropských zemí registruje týdenní přírůstky nad 10% a z toho 7 zemí registruje růst počtu případů o více jak 100%.Podle ECDC reportované počty nových případů v rámci EU a UK rostou 50 dnů v řadě. Španělsko z pozice vůbec nejpostiženější evropské země zřejmě přistoupí k lokálním lockdownům nejhůře postižených oblastí.Ve Francii počty hospitalizovaných s těžkým průběhem rostou už 20 dnů v řadě a dosahují 3měsíčního maxima nad 800 případy.Británie obnovila opatření omezující shromažďování lidí na pouhých 6 osob a zvažuje další zpřísnění opatření pro severovýchodní oblasti země. Itálie registruje nejvyšší počet nemocných od června.Relativně dobrá a stabilní situace je v Německu , které drží pod kontrolou většinu koronavirové metriky.ECDC odmítla, že by za růstem počtu nakažených stál růst počtu prováděných testů , jak se někteří snaží naznačovat. Za růstem počtu nakažených stojí především předchozí rozvolňování restriktivních opatření z jara a zeslábnutí opatření sociálního distancování ve společnosti. Vyšší počty testů dávají pouze lepší obraz o rozsahu a dynamice probíhající nákazy ECDC vyslovila určité obavy směrem k obecnému zdravotnímu systému s ohledem na blížící se zimní sezónu respiračních onemocnění.