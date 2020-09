Redfield (CDC): Všeobecně dostupná vakcína proti covidu bude v USA až tak za rok. Roušky jsou lepší než vakcína

Šéf americké CDC (Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí) Robert Redfield při slyšení v americkém Senátu uvedl, že vakcína proti Covid-19 bude v USA běžně dostupná pro veřejnost nejdříve za rok. Podle Redfielda sice první vakcíny mohou být k dispozici ještě do konce tohoto roku, ale dostupné množství bude jen velmi omezené a vyčleněné pro klíčové skupiny jako jsou zdravotníci či nejohroženější skupiny populace. Zcela běžná a pro široké využití by pak mohla být vakcína někdy ve 2. nebo 3. kvartále roku 2021 . Od té doby by se US společnost mohla vrátit k běžnému životu z dob pře koronavorovou pandemií.Podle Redfielda jsou roušky výrazným prostředkem boje proti nákaze , který dokonce označil za účinnější než samotnou vakcinaci.Navíc podle CDC zatím není v otázce vakcín vůbec nic jisté. V této souvislosti není zřejmé jestli vůbec, kdy, v jakém množství a v jaké účinnosti budou nějaké látky k dispozici.Svými výroky si Redfield vysloužil ostrou a nevybíravou kritiku od amerického prezidenta Trumpa a dalších čelních členů jeho administrativy.Podle Trumpa se Redfield mýlí a administrativa začne s distribucí vakcíny už letos v říjnu.