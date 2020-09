Zvyšování sazeb je tabu. Úroky Fedu zůstanou na nule minimálně další tři roky

Americká centrální banka ponechala dle očekávání hlavní úrokovou sazbu beze změny v pásmu 0 až 0,25 %. Úroková politika nulové dolní hranice bude podle vyjádření centrální banky uplatňována tak dlouho, dokud nebude dosaženo plné zaměstnanosti a dokud tempo růstu cen nezrychlí ke 2 % a nedostane se na trajektorii, díky které bude po delší dobu dosahovat v průměru hodnot mírně nad 2 %. Z hlediska dlouhodobého výhledu tak měnový výbor očekává, že na úrovni technické nuly sazby zůstanou minimálně až do konce roku 2023.

Vedle nulových sazeb bude Fed nadále skupovat vybraná dluhová aktiva, jako jsou státní dluhopisy a hypotékou kryté cenné papíry. Tempo jejich nákupů by přitom mělo zůstat minimálně stejné jako doposud, což odpovídá měsíčním nákupům v objemu 120 miliard dolarů.

Dnešní rozhodnutí bylo odhlasováno osmi členy měnového výboru. Předseda dallaské pobočky Fedu Kaplan nadto požadoval ještě větší míru flexibility měnové politiky v souladu s nastavenými cíli, což by znamenalo možnost ještě delšího časového období nulových sazeb, než jak vyplývá z nastavené forward guidance. Jeho kolega šéf minneapoliské pobočky Fedu Kashkari se pak vyslovil k tomu, že sazby by měly zůstat na nule do doby, než jádrová inflace dosáhne 2 % a na této úrovni zůstane udržitelná.

Co se týče ekonomického výhledu, Fed citelně revidoval odhad letošního HDP. Původní propad o -6,5 % byl snížen na -3,7 %. V roce 2021 by pak měla americká ekonomika růst tempem +4 %, v roce 2022 +3 % a v roce 2023 + 2,5 %. Míra nezaměstnanosti byla pro letošek revidována na 7,6 %, následně na 5,5 %, 4,6 % a 4 %.

Pozornost minimálně z hlediska nově nastaveného cíle průměrné inflace, upoutala predikce tempa růstu cen. Jádrový index výdajů na spotřebu by měl letos díky rychlejší ekonomické obnově růst o 1,5 %, v roce 2021 o 1,7 % a v 2022 o 1,8 %. Až v roce 2023 bychom se měli dostat na úroveň 2 %. I přesto, že guvernér Powell během tiskové konference několikrát upozornil, že měnový výbor má důvěru v budoucí plnění nastavených cílů duálního mandátu americké měnové politiky, z aplikované forward guidance bychom čekali, že z titulu dlouhodobě extrémně akomodativní politiky bude inflační výhled o něco agresivnější. Powell k tomuto dodal, že ke zrychlení cen bude nejprve potřeba dosažení plné zaměstnanosti.

Stále každopádně platí, že ekonomické dopady koronaviru silně zatěžují americkou ekonomiku, která se tak nachází hluboko pod úrovní z doby před vypuknutím pandemie. Ta rovněž zůstává hlavním rizikem střednědobého výhledu. I proto Fed zůstává připraven upravit používané nástroje měnové politiky tehdy, pokud by se ukázalo, že není schopen dosáhnout nastavených cílů.