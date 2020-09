Ekonomický kalendář: Veškerá pozornost směřuje na FED

Shrnutí:

FOMC rozhodne o sazbách, Powell vystoupí na tiskové konferenci

V USA budou zveřejněny maloobchodní prodeje

EIA zveřejní zásoby ropy

Dnes je na programu množství důležitých fundamentů. Nejdůležitější bude večerní rozhodnutí o sazbách amerického Fedu a následná tisková konference guvernéra Powella. Nečeká se žádná změna v nastavení sazeb. Naopak by banka měla nadále držet holubičí tón zápisu a ani guvernér Powell by se od něj neměl na konferenci odchýlit. Odpoledne budou zveřejněny maloobchodní prodeje v USA, které by také mohly mít na trh určitý dopad. Obchodníci na ropě by měli zbystřit v 16:30, kdy EIA zveřejní report stavu ropných zásob. Po včerejším masivním úbytku zásob API bude dnešní výsledek pod drobnohledem.

11:00 – Obchodní bilance v eurozóně (červenec). Previous: €21.2 bn

14:30 – Inflace v Kanadě YoY (srpen). Expected: 0.4%. Previous: 0.1%

14:30 – Inflace v Kanadě MoM (srpen). Expected: 0.1%. Previous: 0.0%

14:30 – Maloobchodní prodeje v USA MoM (srpen). Expected: 1.0%. Previous: 1.2%

14:30 – Maloobchodní prodeje v USA mimo automobily MoM (srpen). Expected: 0.9%. Previous: 1.9%

16:30 – EIA změna zásob ropy v USA. Expected: 2.1M. Previous: 2.0M

20:00 – FOMC rozhodnutí o sazbách. Expected: 0-0,25%%. Previous: 0-0,25%%

20:30 – FOMC tisková konference.