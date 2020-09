U stavebního spoření klesají úroky. Rozhodovat budou akce

Při pohledu na nabídku úroků, kterými se zhodnocují peníze na stavebním spoření, čeká nové zájemce o tuto populární formu spoření od října poměrně monotónní obrázek. Všechny v Česku působící stavební spořitelny budou totiž nabízet úrok ve výši jednoho procenta. O výhodnosti „stavebka“ tak budou rozhodovat především akční nabídky.

Klesání úrokových sazeb jsme v posledních měsících sledovali u řady finančních produktů, typicky běžných a spořicích účtů. Stavení spoření nebylo výjimkou, u některých spořitelen klesly již dříve úroky u nových smluv na úroveň jednoho procenta. Nyní oznámily i dvě poslední stavební spořitelny, které nabízely vyšší úročení vkladů, že v říjnu sazby sníží na úroveň ostatních.

Úročení vkladů jedním procentem již delší dobu nabízely Modrá pyramida a Buřinka. Na jaře se k nim přidala i bývalá Wüstenrot stavební spořitelna, nyní Moneta Stavební spořitelna, která snížila sazbu ze 1,2 procenta na jedno procento. Liška (nyní 1,2 %) a Raiffesen stavební spořitelna (nyní 1,2 %, respektive 1,3 % pro mladé do 26 let) upraví sazby na úroveň jednoho procenta v říjnu.

Má tedy i nadále smysl vybírat spořitelnu, u které si člověk účet založí? Určitě ano. Nechme nyní stranou čerpání případných úvěrů ze stavebního spoření a zaměřme se jen na zhodnocování vložených prostředků. O výhodnosti nových smluv budou rozhodovat především dvě věci. Shrnout je lze slovy akční nabídky a poplatky za vedení účtu.

V posledním čtvrtletí roku stavební spořitelny tradičně bojují o nové klienty, které lákají různými zvýhodněnými akcemi. Zvažujete-li sjednání stavebka, asi nenajdete vhodnější dobu. Během akcí můžete ušetřit například poplatek za sjednání smlouvy (může dosahovat tisícikorunových částek). Poplatky za vedení účtu se aktuálně u většiny spořitelen pohybují okolo 300 korun za rok, ale drobné rozdíly a možnou úsporu, lze nalézt i v této oblasti.

Zájemcům o stavební spoření se tak vyplatí sledovat nabídku stavebních spořitelen, případně se spojit s finančním poradcem, který dokáže porovnat aktuální podmínky a doporučit vhodnou spořitelnu a tarif.

Stavební spoření se za více jak 25 let existence na českém trhu stalo jedním z nejpopulárnějších způsobů, jak Češi zhodnocují své úspory. Tento typ spoření za to vděčí své bezpečnosti, jednoduchosti a také garantované státní podpoře, která dosahuje až 2 000 korun ročně. Podmínkou pro získání státní podpory je spořit minimálně šest let a naspořené peníze během této doby nevybírat. Pro dosažení nejvyšší státní podpory je v průběhu roku potřeba poslat na účet 20 000 korun – vychází to na 1 667 korun měsíčně.

Roman Bečička, úvěrový analytik společnosti Broker Trust