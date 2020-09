Nizozemsko: Praha označena za rizikový region

Stále v platnosti: 15.9.2020

Publikováno: 15.09.2020 / 11:39 | Aktualizováno: 15.09.2020 / 12:23

Nizozemsko označilo s okamžitou účinností od 15. září 2020 Prahu za rizikový region. Osoby, které přijíždějí do Nizozemska a před vstupem do Nizozemska pobývaly v Praze, by se měly neprodleně odebrat do desetidenní karantény, a to i v případě, že nemají žádné příznaky onemocnění COVID-19 nebo mají negativní test na COVID-19.