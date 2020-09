Nesnesitelná lehkost zisku a ztráty v moderním tradingu (15.9.2020)

*Tabulka je pouze ilustrativní a nezahrnuje výdaje spojené s transakcí, jakými jsou například poplatky brokera.

Předpokládejme tedy, že investor otevřel pozici 25.7.2019 ve 14:15, kdy pár EUR/USD dosahoval hodnoty 1,1106 a uzavřel pozici téhož dne ve 15:45, kdy EUR/USD dosahoval 1,1181. V tomto časovém okně narostla hodnota EUR/USD o 0,67 %. Investor spekuloval nesprávným směrem. EUR/USD stoupá, takže investor realizuje ztrátu. V opačném případě by realizoval zisk.

Při obchodování s měnovým párem EUR/USD se prostřednictvím CFD uplatňuje páka až do 1:30, náš model v tabulce však ukazuje i situaci, jaký by byl zisk/ ztráta v případě použití nižší páky anebo obchodování bez použití páky. V posledním případě by investor realizoval 67 eur ztrátu. Ta se stává výraznější při využití finanční páky, kdy 1:10 v tomto případě vytváří ztrátu 670 euro a maximální povolená finanční páka pro retailové investory, tedy 1:30, prodělá dokonce 2010 euro. Třicetkrát více než bez jejího využití. Obdobně se ale násobí i zisk. Kdybychom v tomto scénáři změnili směr spekulace klienta, tedy spekulaci na pokles, realizoval by obchodník při využití maximální možné finanční páky zisk 2010 euro.

Z důvodu rizikovosti obchodování CFD a dalších pákových produktů nesmí poskytovatel ze zákona o podnikání na kapitálovém trhu poskytnout tyto produkty každému. Musí nejdříve zhodnotit zkušenosti, majetkovou situaci a preference klienta pomocí investičního dotazníku. Na základě jeho výsledku pak lze poskytovat produkty od nerizikových po nejvíce rizikové. Solidní investor se zkušenostmi by neměl mít problém s autorizací k obchodování CFD.