Paušální daň – bude hypotéka či úvěr pro OSVČ problém?

Ubyde papírování, přibyde více peněz na sociální pojištění, což slibuje vyšší důchody. O čem se ale zatím téměř nemluví, tak je to, že živnostníci, kteří si zvolí paušální daň, nebudou mít jak prokázat své příjmy u hypotéky či úvěru.





Paušální daň má kromě výhod i svá úskalí

Proč nikdo nemluví o tom, že budou mít OSVČ, kteří se přihlásí k paušální dani potíže se získáním hypotéky nebo úvěru? Je to z důvodu, že v rámci paušální daně nebudou muset podávat každoroční daňové přiznání finančnímu úřadu. Jestliže si bude chtít OSVČ vzít např. spotřebitelský úvěr, může si situaci hodně zkomplikovat. Nebude mít totiž jak doložit své příjmy. Banky se k paušální dani zatím nevyjádřily, čekají v jaké konkrétní podobě zákon projde parlamentem.

Co je to paušální daň?

Laicky řečeno se jedná o zahrnutí pojistného a daně do jedné platby. Rovněž u paušální daně nepodáváte daňové přiznání. Nová paušální daň pro OSVČ má platit již v příštím roce, tj. 2021. Důvody pro tento zákon jsou dva. V první řadě se má zjednodušit byrokracie a zrušit povinnost podávat daňové přiznání. V druhém případě má drobným podnikatelům odcházet více peněz na sociální pojištění. Pro rok 2021 vychází paušální daň na částku 5740 Kč měsíčně. Tato suma se bude každoročně navyšovat, stejně jako rostou každým rokem zálohy na pojistné.

„…Žádná daňová přiznání, žádné přehledy pojistného. O nic dalšího se už nestaráte. Paušální daň tak živnostníkům ušetří nejen peníze, ale především čas, který by jinak strávili otravným papírováním…“, uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Bez daňových přiznání nastanou problémy s úvěry

Podle vyjádření ČBA může zrušená povinnost podávat daňové přiznání zkomplikovat či omezit přístup k úvěrům u živnostníků, kteří si zvolí tento paušální režim. Jak jinak posoudit schopnost žadatele nově vzniklý dluh splácet? Podle Filipa Hanzlíka, náměstka výkonného ředitele a hlavního právníka ČBA nelze jinými doklady (případně prohlášeními) nahradit daňové přiznání. Pravidla posuzování schopnosti splácení úvěrů stanovuje zákon § 86 o spotřebitelském úvěru (2) a evropská legislativa.

„…Poskytovatel při posouzení úvěruschopnosti spotřebitele posuzuje zejména schopnost spotřebitele splácet sjednané pravidelné splátky spotřebitelského úvěru, a to na základě porovnání příjmů a výdajů spotřebitele a způsobu plnění dosavadních dluhů…“

Poplatníci daně by si tedy museli vést nejen příjmy, ale i své výdaje. Banky v tuto chvíli nedokáží říci, jaké podklady by v případě zavedení paušálního odvodu akceptovaly. Podobně se vyjádřily banky – ČSOB, Komerční banka, Air Bank a mBank.

Z čeho se skládá paušální daň?

Podle novely se paušální odvod skládá z minimální částky pojistného na zdravotní pojištění, 1,15násobku minima na sociální pojistné a daně ve výši 100 Kč.

Např. pro letošní rok 2020 by se jednalo o měsíční částku 5378 Kč

· 2926 Kč sociální pojištění

· 2352 Kč zdravotní pojištění

· 100 Kč daň z příjmů

Pro rok 2021 ministerstvo odhaduje částku 5740 Kč.

· 3126 Kč sociální pojištění

· 2514Kč zdravotní pojištění

· 100 Kč daň z příjmů

Jaké jsou podmínky pro uplatnění paušální daně?

Paušální daň budou moci využít živnostníci s příjmy max. do 800 tisíc Kč za rok. Smůlu mají i plátci DPH a dlužníci v insolvenčním řízení.

OSVČ nesmí být společník ve veřejné obchodní společnosti, komplementářem komanditní společnosti a nesmí vykonávat činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti. Výjimkou jsou příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou (DPP).

Jak se přihlásit do paušálního režimu?

Pro vstup do paušálního režimu je nutné poslat finančnímu úřadu oznámení, a to nejpozději do 10. ledna roku, od kterého chcete paušální daň uplatňovat. Záloha na paušální daň bude splatná do 20. dne daného měsíce (zálohového období).

Aktuální podoba paušální daně se nejvíce vyplatí živnostníkům se 40% paušálem. Při 80% paušálu se nevyplatí.