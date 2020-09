Zhoršená situace s koronavirem Čechům komplikuje cestování

Páteční semafor ukazující aktuální epidemiologickou situaci ošklivě potemněl, přibyly oranžové i zelené okresy. Ale zatímco intenzita opatření příliš nezesiluje - roušky už jsou povinné ve veškeré dopravě a až na výjimky všude v interiérech, plus uzavřené veřejné stravovací provozy mezi půlnocí a šestou hodinou ranní, v Praze je navíc od pondělí 14. 9. nařízeno použití dezinfekce v provozovnách zaměstnanci a doporučováno používání zákazníky - tak v reakci na vyšší nárůsty nakažených některé země řadí Česko mezi méně bezpečné země. To ovšem znamená obstrukce při cestování.

Ze seznamu bezpečných zemí náš již vyřadilo Německo, Dánsko, Švýcarsko, Belgie, a dokonce i Slovensko o tom v pondělí rozhodne.

Německo : přesně řečeno je nutné, aby cestující z Prahy (nikoli z celé České republiky) buď podstoupili 14denní karanténu, nebo předložit negativní test

: přesně řečeno je nutné, aby cestující z Prahy (nikoli z celé České republiky) buď podstoupili 14denní karanténu, nebo předložit negativní test při cestování do Bavorska pro pendlery, bezodkladné a pracovní cesty nejsou žádná omezení pro cestující bez příznaků

pro pendlery, bezodkladné a pracovní cesty nejsou žádná omezení pro cestující bez příznaků Švýc arsko : od Čechů vyžaduje desetidenní karanténu i s negativním testem. Neplatí pouze pro lokální pendlery, pro pracující v důležitých oborech (zdravotnictví, bezpečnost, diplomacie...), pro tranzit, mezinárodní přepravu, pro osoby, které přijíždějí z neodkladných pracovních nebo medicínských důvodů a jejichž cestu nelze odložit

od Čechů vyžaduje desetidenní karanténu i s negativním testem. Neplatí pouze pro lokální pendlery, pro pracující v důležitých oborech (zdravotnictví, bezpečnost, diplomacie...), pro tranzit, mezinárodní přepravu, pro osoby, které přijíždějí z neodkladných pracovních nebo medicínských důvodů a jejichž cestu nelze odložit Dánsko : od 12. 9. smějí do země přicestovat pouze Češi mající pro vstup pádný důvod, práci, studium apod., nikoli turisté - a musejí mít dokumenty, které to prokazují

: od 12. 9. smějí do země přicestovat pouze Češi mající pro vstup pádný důvod, práci, studium apod., nikoli turisté - a musejí mít dokumenty, které to prokazují Belgie : zařadilo Prahu do červené a zbytek ČR do oranžové zóny. Pro červenou zónu jsou test a 14denní karanténa povinné, pro oranžovou doporučené. Ale v Belgii jsou karanténní opatření v gesci obcí, proto je třeba se před cestou konkrétně informovat

: zařadilo Prahu do červené a zbytek ČR do oranžové zóny. Pro červenou zónu jsou test a 14denní karanténa povinné, pro oranžovou doporučené. Ale v Belgii jsou karanténní opatření v gesci obcí, proto je třeba se před cestou konkrétně informovat my naopak s účinností od pondělí 14. 9. vracíme na seznam bezpečných zemí Rumunsko

a v pondělí bude rozhodovat Slovensko o tom, zda nás na seznam zemí se zvýšeným rizikem zařadí, či nikoli. V tuto chvíli máme možnost cestovat mezi oběma státy bez negativního testu na onemocnění covid-19 a bez karantény, pokud se "cestovatel" vrací do své země do 48 hodin - zařazením mezi země se zvýšeným rizikem by znamenalo omezení



Pro zamezení šíření koronaviru jsou dalšími doporučenými opatřeními dodržovaní rozestupů a zvýšená hygiena. Jedinou další možností by potom bylo omezování práva shromažďovacího, tedy omezení veškerých hromadných setkání více lidí, jako to nastalo na jaře v rámci vyhlášeného nouzového stavu.

V tuto chvíli to ale vypadá, že se pánové Babiš a Hamáček neshodují zcela v dalším postupu ani v hodnocení situace, i když možná se jedná o kompetenční spor. Hamáček se nedávno vyjádřil, že je možná pravá chvíle znovu svolat krizový štáb (kterému ze zákona předsedá ministr vnitra), premiér Babiš to nepovažuje za nutné. Pražská hygiena v pátek uvedla, že je pro ni obtížné v současné době uspokojivě zvládat trasování nakažených, protože kapacita jede od března už na doraz - vnitro nabídlo spolupráci policistů a zapojit do trasování se měli i dobrovolní hasiči. Pak ale vystoupil premiér Babiš a oznámil, že hygienická stanice v Praze si vypomůže hygieniky z jiných krajů a zvládne trasování ve zvýšené míře bez pomoci z jiných zdrojů státních složek. Skoro to vypadá, jako by se snažil premiér místo řešení situace spíše bránit získat ministru vnitra politické body.