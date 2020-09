Ekonomický kalendář: Prim dnes hrají inflační data z USA

Shrnutí:

Ekonomický kalendář dnes nabídne některé zajímavé fundamenty. Číslem jedna bude index CPI z USA , který by měl mít na náladu na trzích největší dopad. Mimo to však se svým projevem vystoupí více členů bankovní rady ECB . Guvernérka Lagardová vystoupí na tiskové konferenci Euroskupiny. Po včerejším zasedání ECB by mohla přijít s určitými detaily nastavení měnové politiky. Nicméně ještě zajímavější by měl být projev Phillipa Lanea, člena bankovní rady ECB , na téma měnové politiky. Jeho obvykle "akademičtější přístup" by mohl nabídnout pohled na měnovou politiku z jiné perspektivy než včerejší projev Lagardové.