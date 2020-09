Podle ECB zrychlí inflace příští rok, žádosti o podporu v USA neklesají

Světová ekonomika bojuje s dopady koronaviru a snaží se zotavit z jedné z nejprudčích recesí, které jí kdy zasáhly. V boji vytasily centrální banky a vlády řadu zbraní, které historicky nemají obdoby. Cílem číslo jedna je udržet zaměstnanost, nebo alespoň vrátit lidi, co nejrychleji zpět do práce. Právě jejich spotřeba je totiž tím nejdůležitějším, co ekonomika potřebuje pro svou epxanzi. Dnešní čísla nových žádostí o podporu v USA však naznačují stagnaci v náboru zaměstnanců. Mezitím zasedala ECB a opět zopakovala potřebu masivních monetárních stimulů. Boj tak zdaleka není u konce.



Americký trh práce další týden pouze stagnuje

Žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA minulý týden pouze stagnovaly, což svědčí o tom, že rozsáhlé ztráty pracovních míst i nadále přetrvávají. Nové žádosti minulý týden rostly o 884 000, tedy stejně jako předminulý týden. Pokračující žádosti o podporu rostly o dalších 93 000 na 13,4 milionů. Nečekaně vysoká čísla žádostí podtrhávají nerovnoměrné oživení trhu práce v USA. Mnoho podniků totiž znovu rozjelo nábor nových zaměstnanců, i přesto zůstávají miliony lidí bez práce.

Zároveň v USA vysychá pomoc malým podniků a některé firmy oznamují zaměstnanecké škrty. Dokonce i vylepšení v nových žádostech do dalších týdnů nemusí plně reflektovat situaci na trhu, jelikož americký kongres se stále nedohodl na formě dalšího fiskálního balíčku, který by obsahoval benefity v nezaměstnanosti. Miliony Američanů jsou na cestě k dlouhodobé nezaměstnanosti, která může přesahovat 27 týdnů. Většina států totiž nabízí podporu v nezaměstnanosti maximálně po dobu 26 týdnů, kterých dosáhne řada lidí propuštěných na začátku pandemie již tento měsíc.

ECB bude sledovat kurz Eura

Dnešní zasedání ECB proběhlo podle očekávání bez zásadnějších změn v měnové politice. Mnohem zajímavější tak bylo jasné, že bude následná tisková konference. Jedním z největších témat posledních týdnů bylo rostoucí euro a jakou rétoriku vůči němu zvolí centrální banka. Prezidentka Christine Legarderová na tiskové konferenci řekla, že růst eura musí být monitorován kvůli jeho dopadu na ceny, ale nesignalizovala potřebu upravovat měnovou politiku.

Objem kvantitativního uvolňování zůstává beze změny na 1,3 bilionech euro a depozitní sazba na -0,5 %. Rozsáhlé monetární stimuly jsou tak i nadále nezbytné. Mimo jiné ECB zlepšila svou prognózu HDP v tomto roce na -8 %. Prognózu inflace pro tento rok nechává na 0,3 %, ale na příští rok odhaduje zrychlení inflace na 1 %. Euro bezprostředně po tiskové konferenci začalo posilovat a na páru EURUSD se zastavilo na rezistenci 1.19. Pohyb byl znát i na ostatních měnových párech, kde však oslabuje spíše americký dolar.