MZV bude hostit konferenci From Science into Practice

10.09.2020 / 09:49 | Aktualizováno: 10.09.2020 / 09:54

V úterý 15. září 2020 se bude na půdě Černínského paláce konat konference zaměřená mimo jiné i na vědeckou diplomacii s názvem From Science into Practice: Sharing Czech, Dutch and German Experience in Healthcare and Life Sciences.