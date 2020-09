Rozbřesk: ECB pod tlakem…

ECB je znovu pod tlakem. Poslední statistiky ukázaly, že se jádrová inflace v eurozóně propadla na historická minima a celková inflace poprvé od roku 2016 vykazuje negativní hodnoty. Je pravda, že poslední čísla mohou být kvůli pandemii hodně volatilní a ECB se více než na aktuální inflaci dívá na inflační výhled na horizontu 12 až 18 měsíců. I ten však nevypadá dobře. ECB už podle poslední prognózy nečekala, že se v následujících třech letech vrátí do blízkosti 2% cíle. A teď aktuální nižší inflace a výrazně silnější euro pravděpodobně přinutí přepsat centrální bankéře prognózu ještě níž. Situace tak volá po nové akci – nových opatřeních.



Na dnešním zasedání proto čekáme, že Christine Lagardeová jako povinné minimum doručí trhům extrémně holubičí projev a připraví investory na to, že v prosinci dojde k dalšímu uvolnění měnové politiky. Mohla by současně zdůraznit, že na možnostech dalšího uvolnění měnové politiky pracují již příslušné výbory v ECB.



ECB bude mít z hlediska dalších kroků dvě hlavní možnosti – nižší sazby nebo rychlejší nákup aktiv. I když na silné euro by pravděpodobně nejvíce zabralo další snížení sazeb, manévrovací prostor zde má ECB minimální. Pravděpodobnější je tedy zrychlení nákupu aktiv – politiky QE. ECB asi usoudí, že mimořádné pandemické programy (PEPP) na boj proti silným dezinflačním tlakům jednoduše nestačí a bude chtít dříve nebo později nafouknout trvalejší program APP. Předpokládáme, že z dnešních 20 miliard euro měsíčně může ECB program APP navýšit až na 40 miliard eur.



*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Česká koruna se nehledě na lepší náladu na akciových trzích zatím drží v okolí 26,50 EUR/CZK. Dnešní vysoká domácí inflace i holubičí ECB mohou být sice pro korunu příznivé. Na druhou stranu rychlý růst domácích případů nákazy a vrtkavá nálada na globálních akciových trzích koruně příliš nedovolí.



Zahraniční forex

Eurodolar spolu s americkými akciovými trhy smazaly část ztrát, které nabraly v uplynulých seancích. Trh nicméně již vyčkává na hlavní událost, kterou bude dnešní zasedání ECB. Od banky, respektive od její prezidentky Lagardeové očekáváme holubičí vzkaz, přičemž je velmi pravděpodobné, že přijde na řadu otázka ohledně (silného) eura. Lagardeová se může pokusit o další slovní intervence, což může eurodolar krátkodobě poslat níže. Ze střednědobého pohledu může Lagardeová přemýšlet i nad dalšími možnostmi, jak měnovou politiku uvolnit (více viz úvod).

Kromě zasedání ECB mohou být pro euro a ještě více pro libru důležité zprávy přicházející z vyjednávání o brexitu. Britská vláda se zjevně připravuje na krach v jednání, když připravila návrh zákona o vnitřním trhu na území Spojeného království, který je v rozporu s loni uzavřenou dohodou s EU (týkající se Irska a Severního Irska).



Ropa

Ropa Brent v průběhu včerejšího obchodování přidala k dobru 3,5 % a vyhoupla se zpět nad 40 dolarů za barel. Hlavním impulsem byl návrat rizikového apetitu na globální trhy, přičemž výrazněji ropě neublížil ani nárůst zásob surové ropy ve Spojených státech. Ty dle předběžných čísel od Amerického petrolejářského institutu vzrostly o 3 mil. barelů. Dnes odpoledne přijdou na řadu ostře sledovaná oficiální data k zásobám ze strany EIA.