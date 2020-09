Ekonomický kalendář: Američtí obchodníci se vracejí na trhy

Shrnutí:

Evropské trhy otevřely na vyšších úrovních

Američtí obchodníci se vracejí po dlouhém víkendu

Čekáme na revizi evropského HDP za Q2

Evropské trhy otevřely s mírným růstem a navyšují tak včerejší zisky. V ekonomickém kalendáři toho dnes příliš nenalezneme. Za zmínku však jistě stojí revize evropského a jihoafrického HDP za Q2, které budou zveřejněny dopoledne. Nárůstu volatility bychom se mohli dočkat s otevřením seance na Wall Street, kdy se američtí tradeři vrátí po prodlouženém víkendu na trhy. Bude se jednat o první americkou seanci poté, co Tesla nebyla zařazena do indexu S&P 500. Technologické akcie by tak mohly být (opět) o něco zajímavější než zbytek trhu.

11:00 - eurozóna, HDP report za Q2 2020 (druhá revize). První revize: -12.1% QoQ

11:30 - Jižní Afrika, HDP report za Q2 2020. Expected: -16.5% YoY

Asijská seance

3:30 - Čína, inflační report za srpen.